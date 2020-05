García Urbano exige al Gobierno que extienda la ampliación de los ERTE a todos los municipios

El turismo ha sido el argumento principal de sendas reuniones que han mantenido el Gobierno central y la Junta de Andalucía con los principales municipios costeros. Y un asunto que ha levantado ampollas es el acuerdo que alcanzaron el Ejecutivo y Coalición Canaria sobre la prórroga del estado de alarma, referido a la extensión de los ERTE en las islas mientras siga cerrado el mercado internacional. El alcalde de Estepona y vicepresidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), José María García Urbano, ha exigido a la ministra de Turismo, Reyes Maroto, que amplíe la medida a todos los municipios de España y que no haya "discriminación".

García Urbano ha reconocido a LA RAZÓN que ha salido "decepcionado" de la reunión telemática con la ministra en la que ha participado. "Uno va con expectativas cuando el Gobierno te convoca, pero luego no responde a las preguntas que formulas", ha asegurado, además de señalar que ha cuestionado a Maroto sobre este asunto, quien ha aludido solo al acuerdo con los sindicatos para extender los ERTE hasta junio. "Es algo absolutamente inaceptable", ha remarcado García Urbano, puesto que "los problemas que pueda tener el propietario o los trabajadores de un hotel de Canarias, Málaga o Vigo son los mismos". Por tanto, la solución "debe ser la misma para toda España". Los hoteles "están cerrados y con una gran inquietud sobre cuándo podrán abrir y en qué condiciones". A su juicio, el panorama "es igual para todos y debería haber un trato ecuánime. Consagrar esa discriminación sería inaceptable".

En relación al encuentro mantenido con la Junta, el regidor ha apuntado que el Gobierno andaluz "ha hecho ofrecimientos muy concretos, con cantidades, para ayudar a los municipios a equipar las playas y tomar medidas de protección e información en el momento en el que el Gobierno decida abrirlas" al baño. Junto a ello, el Ejecutivo de Juanma Moreno está elaborando unos protocolos "unitarios" de seguridad y de utilización de las playas. Sobre la fecha propuesta para la reapertura en Andalucía, el 25 de mayo, el regidor se ha mostrado de acuerdo porque la comunidad autónoma "vive del sector turístico de una manera referencial". "Los estudios dicen que el calor, la luz, el aire, las playas y el agua son elementos de salubridad que van en contra de la propagación del virus". Por tanto, "si la Junta propone esa fecha, estoy completamente de acuerdo".

En cuanto al escenario posterior a la crisis sanitaria, García Urbano ha asegurado que “los economistas dicen que el nivel de empleo no se va a recuperar antes de dos años y el endeudamiento del país no se va a recuperar en dos décadas”. En este punto, ha señalado que “si en dos meses hemos provocado este nivel de desempleo y esta deuda pública, si no se toman medidas estamos ahondando en el desempleo, el endeudamiento y la recesión económica”. El regidor ha exigido “medidas inmediatas” y ha valorado algunas que se han puesto ya en marcha, como la posibilidad de que los ayuntamientos puedan hacer contrataciones públicas, aunque ha reclamado poder utilizar el superávit para abordar la crisis.