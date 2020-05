Andalucía reitera su negativa a que se vuelva a las aulas este curso y exige “protocolos claros” a Sanidad

El Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) y las comunidades trabajarán de forma conjunta para abordar el comienzo y el desarrollo del curso 2020-2021, en función de la evolución de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19. En la Conferencia Sectorial que ha presidido hoy la ministra Isabel Celaá se ha acordado elaborar orientaciones que ayuden a las regiones y a los centros a diseñar sus propios planes de contingencia ligados a la actividad educativa, respetando las competencias de ambos.

El consejero andaluz de Educación y Deportes, Javier Imbroda, quien ha participado en la reunión, ha explicado luego que la creación del grupo de trabajo arrancará "la próxima semana” y ha querido reiterar la decisión, ya tomada en Andalucía, “junto a la comunidad educativa”, de "no volver a la enseñanza presencial en este curso”. Ya mantuvo en el Parlamento que los niños andaluces de entre 0 y 6 años no volverían a las clases en lo que resta de curso y, desde la consejería han reiterado hoy que no lo harán, aunque se alcance el 25 de mayo la fase 2 de la desescalada, que permite el regreso a las aulas de los menores.

“La incertidumbre diaria que vivimos no está en el sistema educativo, que ha demostrado una enorme capacidad de adaptación con el gran trabajo de nuestros docentes, alumnos y el apoyo de sus familias”, ha mantenido Imbroda, para añadir que ésta “reside en una crisis sanitaria” que obliga a "estar preparados para afrontar distintos escenarios que cambian repentinamente”. En ese escenario, la Junta ha solicitado al Ministerio que Sanidad que “establezca unos protocolos claros” a incluir en los planes “para la organización del próximo curso 2020-21”. De acuerdo a lo expuesto por el titular de Educación, ese departamento “se ha comprometido a proporcionarlos”.

“En Andalucía vamos a estar preparados ante cualquier cambio de escenario" ha aseverado el consejero, para detallar luego que la consejería que dirige centrará sus esfuerzos en varios aspectos, a su juicio, “prioritarios”, entre los que ha incluido “la identificación concreta de los alumnos que no han tenido la posibilidad de continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje” para poder fijar para ellos “planes individualizados” y que tengan preferencia en el programa de refuerzo estival que se iniciará en julio, “si las condiciones sanitarias lo permiten". Junto a ello, Educación centrará el foco en “mejorar la dotación tecnológica de los centros educativos”, punto en el que Imbroda ha anotado que la Junta ha acogido "con satisfacción el compromiso del ministerio para facilitar los fondos necesarios”.

Por último, ha apuntado que en Madrid también se han mostrado receptivos a la propuesta de su equipo de que “los alumnos de Formación Profesional que aplacen las prácticas al curso próximo no pierdan sus becas”. El ministerio buscará "una solución”, según el consejero andaluz.