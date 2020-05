Saldaña pide perdón y quiere “compensar” a Jerez con su labor

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Antonio Saldaña, se ha comprometido a "compensar" a esa ciudad con su "esfuerzo y trabajo" tras el percance que protagonizó la semana pasada con su coche al colisionar con otros tres vehículos y dar positivo en la prueba de alcoholemia, algo que "no volverá a ocurrir".

Así lo traslada el portavoz 'popular' en un video que ha compartido por redes sociales en el que pide "perdón" por ese incidente. "Sé que no es muy común que un político pida perdón, pero de corazón quiero pedir perdón", incide Saldaña, que dice sentir "mucho lo ocurrido".

"Me arrepiento de lo que pasó aquella tarde" del 14 de mayo, y "lamento y entiendo profundamente que haya personas que se hayan sentido decepcionadas y que confiaban en mí", añade en su vídeo el representante del PP, que lamenta que, "desafortunadamente", no puede "volver atrás aquella tarde", pero afirma que ha "aprendido la lección, y no a va a volver a ocurrir nunca más".

"Asumo la culpa, el error y la sanción", asevera Antonio Saldaña antes de añadir que pagará y asumirá "las consecuencias legales" de lo ocurrido, "como no puede ser de otra manera", y de comprometerse, "de corazón", a "compensar a Jerez con mi esfuerzo y mi trabajo por esta ciudad que tanto amo".

Esta semana, Antonio Saldaña decidió renunciar a su cargo como portavoz del PP en la Diputación de Cádiz, "para centrarse en el proyecto político de Jerez", según anunció en una nota el PP, partido que, en la madrugada del pasado domingo, le había solicitado a través de un comunicado la renuncia de "sus cargos públicos" tras el referido incidente.

No obstante, finalmente Antonio Saldaña seguirá en el “proyecto político” de Jerez, del que ya fue candidato a la Alcaldía en las últimas elecciones municipales, y su renuncia se ha ceñido a su labor como portavoz del PP en la Diputación.