Una invitación a vivir las procesiones a través de la fotografía en Almería

La pandemia de la Covid-19 ha impedido que cofradías y hermandades salgan a las calles en procesión con sus pasos y tronos, pero en la capital almeriense la que hasta ahora ha sido su carrera oficial ha suplido este déficit a través de la fotografía, permitiendo así disfrutar del sabor cofrade a través de 30 imágenes. Todo ello gracias a una muestra de los profesionales que forman la asociación de Fotógrafos Cofrades de Almería (FOCOAL), que hasta el próximo 25 de abril podrá visitarse en el carril saludable del Paseo de Almería, organizada por el Ayuntamiento de Almería, producida por la EMAT y comisariada y coordinada por Desencuadre Colectivo Fotográfico.

En declaraciones a Efe, el presidente de FOCOAL, Alfredo Felices, incide en que estas instantáneas han sido realizadas por 17 fotógrafos del grupo y representan a las 24 hermandades y cofradías de la capital almeriense. Así, es posible encontrarse con el “valor” de estas hermandades a través de la imagen en el lugar más “emblemático” posible, la hasta ahora carrera oficial. “Con esta exposición se puede contemplar con el arte de la fotografía el sentir en este año de pandemia, se puede disfrutar de la Semana Santa a través de la foto”, mantiene.

Felices subraya que en este año anómalo se ha optado por “actividades de distinta índole en la ciudad, como ésta”, para que al menos la gente tenga la “inquietud de salir a la calle y disfrutar de la Semana Santa desde otra perspectiva”. También adelanta que, de cara al año que viene, se está trabajando para publicar un “gran libro” sobre la Semana Santa de Almería, un trabajo cuya “envergadura” no se conoce aún en publicaciones gráficas de este tipo en la provincia almeriense, que además coincidirá con el 75 aniversario de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Almería.

Por su parte, Juan Miguel Fernández Viedma, miembro de FOCOAL, detalla a Efe que en esta muestra figuran tres imágenes suyas de las cofradías del Amor, el Gran Poder y la Estrella de Regiones. ”Un fotógrafo cofrade, cuando sale a fotografiar a una hermandad, lo que busca, aparte de los planos de siempre, es captar otra esencia y motivos distintos” a los de otro fotógrafo. “Buscamos emociones que llenen al cofrade y a la gente que no es cofrade, que se exprese sentimiento y emociones”, incide.

Considera que no es necesario ser cofrade como él para realizar fotografías de este tipo, aunque esta circunstancia puede dar “un punto de más”, porque a la hora de tomar la imagen se buscará “la devoción” que llevan “dentro”. Por ello, aunque cree que pueda estar “casi todo hecho” tras tantos años de Semana Santa, con los puntos y momentos más representativos ya inmortalizados, siempre es posible “buscar otras perspectivas” en esta línea.

Esta devoción que expresa ya es hereditaria, pues su propia hija, que hace dos años, cuando tenía 14 años, ya comenzó a despuntar en la fotografía cofrade, cuenta con una imagen en esta muestra. ”Estas exposiciones son importantes para suplir el que no tengamos procesiones en las calles (...) El cofrade está apenado por no tener sus imágenes en la calle (...) Estas exposiciones son un motivo más para salir en estos días tan tristes, que las vean aunque no hayan salido y así las tengan en las calles”, dice.

Por su parte, el presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Almería, Isaac Vilches, manifiesta a Efe que “no podemos disfrutar en la calle pero estará presente en nuestra retina el cambio que llegará. Estamos en la carrera oficial buscando cierto simbolismo”. ”Era el último año de esa carrera oficial porque el cambio era una realidad. Así que las fotografías están ahí como recuerdo para una renovación que se producirá el año que viene, si Dios quiere”, apunta asimismo Vilches.