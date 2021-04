El inicio de la cuarta ola obliga a un salto al nivel 3 de alerta sanitaria, con reducciones de aforo

Vienen «semanas complicadas», como reconoce el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y sin visos de estado de alarma. Serán «meses duros», concreta la Junta de Andalucía. De ahí que el Ejecutivo andaluz se prepare para la cuarta ola estirando las restricciones autorizadas para evitar el coronavirus. El portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, avanzó tras el Consejo de Gobierno que a partir de la reunión del jueves de los comités territoriales habrá un salto a nivel 3 de alerta sanitaria de la mayoría de territorios que ahora están en nivel 2, lo que supondrá una reducción de aforos en la mayor parte de la comunidad. El «salto» en la incidencia acumulada obliga a más medidas. La tasa de incidencia ahora está en 225 casos por cada 100.000 habitantes, a pesar de que las provincias están cerradas perimetralmente. «No podemos permitir que la cuarta ola se desboque», señaló Bendodo, quien cuestionó qué cifras habrías si no se hubieran tomado las medidas adoptadas como el cierre perimetral por provincias. Sí se actualizan semanalmente los niveles de alerta, lo que conllevará cambios en los aforos. La tasa de incidencia en Andalucía se sitúa en «riesgo extremo» tras superar a la media nacional. El paso al nivel 3 supone la reducción del 75 al 50% en el aforo de interior de la hostelería; reducir a la mitad los banquetes; bajar del 65 al 50% el aforo en las instalaciones deportivas y fijar en un 60% las personas en cines teatros y auditorios, entre otros, según recogió Efe. La previsible ausencia del estado de alarma supondrá, según la Junta, que las comunidades van a tener «un brazo atado» y tendrán que ir analizando «territorio a territorio» para restringir las actividades según la incidencia acumulada de cada zona. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, por su parte, lamentó que a partir del 9 de mayo, si no hay prórroga del estado de alarma, los gobiernos autonómicos quedarán «desprotegidos, desnudos» a la hora de aplicar restricciones en sus territorios y quedarán «al albur» de resoluciones judiciales. La cuarta ola se empieza a notar en los ingresos en los hospitales, 80 más en 24 horas, sobre todo en Sevilla y Granada. El número de personas hospitalizadas en Andalucía por coronavirus asciende a 1.473, de los que 297 están ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). La región no publicó la actualización de datos diarios de Covid «por motivos técnicos».

La situación sanitaria depende en gran medida de las vacunas. «Pedimos que la Unión Europea y el Gobierno central espabilen», exigió el portavoz de la Junta. Es la reclamación que hace la Junta en relación al proceso de vacunación, que continúa a un ritmo demasiado lento. El anuncio de Janssen de paralizar envíos supone un nuevo obstáculo, cuando Andalucía esperaba 26.150 vacunas de este laboratorio y la Junta, nuevamente, denunció que se incumple el criterio poblacional por parte del Gobierno central. La comunidad reclama casi 50.000 dosis. Esta semana estaba previsto que llegaran a Andalucía un total de 286.000 vacunas y Bendodo recordó que el sistema público de salud está preparado para aplicar 500.000 semanalmente a partir de mayo. La comunidad autónoma ha administrado hasta el momento dos millones de vacunas.

El consejero de Salud, Jesús Aguirre, espera que la cuarta ola «debe ser» la última: «A más vacunados, menos probabilidad de mortalidad», señaló. Andalucía ha administrado ya 1.915.320 dosis y 544.793 personas tienen la vacuna completa. De momento, la región contabiliza dos centros sociosanitarios con casos entre residentes y 12 sólo entre trabajadores. Andalucía continúa con tres centros escolares cerrados y las aulas afectadas suman 124, 81 más que el viernes, recogió Ep. El Consejo de Gobierno volvió a aprobar más inversión por el coronavirus. La Junta destina 4,8 millones más para gasto extraordinario en materia sanitaria en contratos de emergencia.

Contactos con Sputnik y el resto de fabricantes, a la espera de la UE

La Junta empezará a acudir a los mercados para «sondear» a las compañías farmacéuticas la posible adquisición de vacunas en el futuro, con la intención de preparar una estrategia propia de vacunación teniendo en cuenta que las dosis van a tener que seguir administrándose en los próximos meses y años. La Junta sigue apostando por el sistema centralizado de compra pero no ocultado su «decepción» por el ritmo de vacunación y por el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que a final de agosto estará vacunado el 70% de la población. Por ello, «sondeará» a las empresas farmacéuticas para una posible adquisición de vacunas en un futuro. Precisamente, Bendodo mantuvo este martes una reunión por videoconferencia, junto al consejero de Salud, Jesús Aguirre, con responsables de la vacuna Sputnik. La próxima semana también habrá un encuentro con el laboratorio Janssen, al igual que la pasada semana se mantuvo con AstraZeneca. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, defendió los contactos con representantes de la vacuna Sputnik, para «tenerla en cuenta» ante la posibilidad de que en el futuro se diera a las comunidades la posibilidad de acceder a dosis «extra».