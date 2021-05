Andalucía dispone de 3.000 hectáreas de suelo vacantes para la instalación de empresas

Andalucía cuenta con 2.815 hectáreas disponibles de suelo en 122 espacios productivos, 10 parques tecnológicos y 112 enclaves empresariales e industriales de más de 8 hectáreas, para la implantación de nuevos proyectos. El consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, ha presentado hoy un nuevo visor cartográfico de Espacios Productivos de Andalucía (ESPAND) elaborado por su departamento, a través del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, con el que se ha identificado esa superficie. Este inventario está ya a disposición de agentes económicos y ciudadanía con el fin de facilitar su promoción.

Velasco ha destacado que “es la primera vez que se recopila en una misma herramienta información tan precisa sobre las características de los espacios productivos, llegando al detalle de las parcelas ubicadas en parques tecnológicos y empresariales de Andalucía, así como de empresas instaladas en la región según sectores de actividad”. A su juicio, este trabajo realizado “será clave en la actual coyuntura, en la que la prioridad es poner en marcha actuaciones que contribuyan a la recuperación tras la crisis derivada de la pandemia de la Covid-19”.

Asimismo, el titular de Transformación Económica ha puesto de manifiesto que esta iniciativa se enmarca en la estrategia prioritaria del Gobierno andaluz de “fomentar la búsqueda y captación de nuevas inversiones” para añadir que el inventario será valioso también “para la detección de empresas tractoras y para reforzar el papel de los parques científicos y tecnológicos como ejes de la transformación económica”.

Esas 2.815 hectáreas de solares libres, que se corresponden con suelos urbanizados sin edificar, constituyen el 34% de la superficie total de las parcelas con la que cuentan los 122 complejos tecnológicos y empresariales que son objeto de análisis, en los que ya se encuentran ocupadas y en explotación un total de 3.205 hectáreas, con capacidad para casi 19.0000 hectáreas.

Distribución por provincias

Por provincias, en Almería el suelo disponible para albergar nuevas empresas suma un total de 108,9 hectáreas (28,3 has de carácter tecnológico y 80,5 en parques empresariales); en Cádiz esa cifra se eleva a 345,7 hectáreas (12,2 has y 333,5 has, respectivamente), en Córdoba a 317 (36,1 y 280,9), en Granada a 374,1 (22,5 y 351,6), en Huelva a 347,6 (6 y 341,6), en Jaén a 387,6 (30,6 y 357), en Málaga a 183,2 (60,4 y 122,8) y en Sevilla a 751,1 hectáreas (94,7 y 656,4).

De esa superficie vacante, 291 hectáreas se ubican en los parques tecnológicos. En concreto, en la provincia de Almería, en el Parque Científico y Tecnológico de Almería (PITA) se localizan 28,3 has. En la provincia de Cádiz, se concretan en el Parque Científico Tecnológico Agroindustrial de Jerez (5,7 has) y el Parque Tecnológico Tecnobahía (6,5 has). En la provincia de Córdoba, en Rabanales 21 -Parque Científico y Tecnológico de Córdoba- (36,1 has).

En la provincia de Granada, en el Parque Tecnológico de la Salud (22,5 has); en la provincia onubense en el Parque Científico y Tecnológico de Huelva (6 has), en la provincia de Jaén, en GEOLIT -Parque Científico y Tecnológico- (30,6 has); y en Málaga en el Parque Tecnológico de Andalucía -Málaga Tech Park- (60,4 has). Por último, en la provincia de Sevilla, destacan Aerópolis -el Parque Tecnológico Aeroespacial de Andalucía- (9,3 has) y el Parque Científico y Tecnológico Cartuja (85,4 has).

La superficie restante, 2.524 hectáreas, se enclavan en los 112 parques empresariales e industriales de más de 8 hectáreas de todas las provincias andaluzas, entre los que destacan el Parque Metropolitano, Industrial y Tecnológico de Granada (283 has), Megapark Dos Hermanas (Sevilla) (170 has), el Parque Empresarial Nuevas Poblaciones de Andalucía -La Carlota- (Córdoba) (133 has), el Polígono Nuevo Puerto (129 has) o el Parque Huelva Empresarial (116 has).

Este proyecto permite obtener, además de la información de solares vacantes, datos relevantes de los espacios productivos y de su especialización económica, así como de las infraestructuras y equipamientos que ofrecen y de las empresas instaladas en ellos en todo el territorio de la comunidad.

A la información se accede a través de un visor web cartográfico que ofrece herramientas de navegación y filtrado tanto de enclaves como de empresas, proporcionando información individualizada de las áreas industriales (incluidas infraestructuras y parcelas catastrales) y de los establecimientos ubicados en las mismas, mediante una consulta interactiva. Asimismo, todos los datos relativos a las empresas (razón social, actividad, estrato de empleo y dirección postal) pueden descargarse como una tabla para su tratamiento por los usuarios que lo deseen.

Este proyecto está liderado por la Consejería de Transformación Económica y ha contado con la colaboración de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, la Agencia Andaluza de la Energía y del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental.

La herramienta integra diferentes infraestructuras de datos como son el Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica de Andalucía, el Callejero Digital Unificado de Andalucía, la capa de Espacios Productivos del Repositorio DERA, así como información proporcionada por las empresas de suministros como son la Infraestructura eléctrica (líneas y subestaciones), gasoductos y operadoras telefónicas. Además, incorpora la Base de datos cartográfica y alfanumérica proporcionada por Catastro. Esta herramienta está basada en el proyecto de software libre Mapea de tecnología propia de la Junta de Andalucía, que lidera la Agencia Digital de Andalucía.

Hasta 2.000 espacios a inventarir

Tras esta primera fase recién puesta en servicio, la Consejería de Transformación Económica prevé continuar alimentando el visor en los próximos meses con más información relativa a enclaves productivos de menos de 8 hectáreas. El objetivo es inventariar hasta 2.000 espacios productivos.

Las direcciones para poder acceder al visor y a información complementaria son las siguientes: http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/espacios-productivos/index.htm y https://ws205.juntadeandalucia.es/visores/espacios-productivos/#