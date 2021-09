Vox y Adelante se unen al PSOE-A para impedir analizar las auditorías

Las auditorías de los entes de la Junta de Andalucía ponían en entredicho gran parte de su funcionamiento durante la etapa socialista. La Junta de Portavoces del Parlamento rechazó, con los votos de PSOE-A, Unidas Podemos y Vox, la creación de una comisión de estudio de los resultados de las citadas auditorías, petición realizada por PP y Cs. La postura de Vox, que incluso firmó por escrito la realización de estos estudios de los entes instrumentales como requisito para dar su apoyo al Gobierno andaluz, propició que el Parlamento no analice el resultado del funcionamiento de la llamada «administración paralela», unido a la negativa también de Adelante y el voto en contra –más previsible, dado que las auditorías cuestionan gran parte de la gestión socialista en la Junta– del Partido Socialista.

El coordinador autonómico de Cs y vicepresidente de la Junta, Juan Marín, criticó que «no hay ningún nuevo» PSOE en Andalucía, argumentando esta máxima en que «se alía con Vox» para que no haya una comisión en el Parlamento que pueda «investigar» qué ha sucedido y «cómo pueden cambiar las cosas» en el sector público instrumental. Son entes creados, dijo Marín y recogió Ep, «a imagen y semejanza del PSOE», y «muchos de ellos se convirtieron en chiringuitos».

Por su parte, el portavoz del PP en la Cámara autonómica, José Antonio Nieto, lamentó que con esta decisión el Parlamento «renuncie a sus funciones», algo que definió como «inaudito», según recogió Efe. Nieto defendió al solicitar el estudio de las auditorías en el Parlamento que la reordenación de la Administración debía realizarse desde criterios objetivos, por lo que se habían realizado estos estudios, cuyos resultados ahora se podrían «contrastar» en una comisión en la que los auditores podrían explicar su trabajo y los grupos preguntar lo que desearan.

Para el portavoz parlamentario del PP-A, el rechazo de Vox es «un balón de oxígeno al PSOE, que está muy nervioso con la información que ha trascendido de las auditorías y estaba loco por tapar el debate público sobre el monstruoso, caro e ineficaz sector instrumental creado durante los gobiernos socialistas». Nieto pidió a los integrantes de Vox que «reflexionen sobre el sentido de su voto».

La portavoz del grupo socialista, Ángeles Férriz, criticó que «lo inaudito es que el Parlamento se utilice para fines partidistas». «Tiene que ser algo serio, si alguien quiere hacer política que lo haga fuera de la Cámara», manifestó.

El portavoz adjunto de Ciudadanos, Julio Díaz, lamentó que la conjunción de toda la oposición en el Parlamento andaluz impida la evaluación de las auditorías por la Cámara, acusando a Vox y a Adelante Andalucía de «ser los mejores cómplices para no acabar con 37 años de chiringuitos políticos socialistas». «Con la regeneración política se está o no se está», señaló.

El portavoz adjunto de Unidas Podemos, Guzmán Ahumada, manifestó que no se entiende que ahora PP-A y Ciudadanos quieran contar con la participación de todos en relación con las auditorías, cuando ya ellos llevan tiempo trabajando antes incluso de tener el resultado de las mismas, según recogió Europa Pres.

La portavoz adjunta de Vox, Ángela Mulas, dijo que rechazaban esta comisión de estudio porque entienden que puede «retrasar» las actuaciones que tiene que realizar la Junta a partir del resultado de las auditorías y que requieren de diligencia y rapidez. Posteriormente, el portavoz parlamentario de Vox, Manuel Gavira, acusó al PP y Ciudadanos de intentar llevar a cabo el «timo de la estampita» con la creación de una comisión de estudio en la Cámara andaluza sobre los entes. Según expuso Vox en un comunicado, se trata de una iniciativa del PP y Cs «al más puro estilo de los socialistas que, durante años, cuando no querían solucionar un problema creaban una comisión, un grupo o una mesa de trabajo para marear la perdiz, entretener a la prensa y no adoptar decisiones». Gavira señaló a PP y Cs que «pinchan en hueso si creen que vamos a caer con facilidad en el timo de la estampita». «Hasta para engañar hace falta habilidad y este gobierno no la tiene», señaló el líder parlamentario de Vox en Andalucía.

Gavira recalcó que los andaluces «quieren que se adopten decisiones tras unas auditorías que han tardado años y varios millones de euros en realizarse como para que ahora vengan los políticos a crear una comisión de estudio sobre lo estudiado por auditorías independientes».

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, según el portavoz de Vox, debe adoptar «decisiones valientes» pero «no está dispuesto a hacerlo por miedo a las repercusiones electorales». «Nosotros no estamos en el Parlamento para dar cobertura a políticas cobardes, sino justo para lo contrario», recalcó Gavira.

Vuelve la presencialidad a los plenos pero sin público

El primer Pleno del Parlamento del nuevo curso político, que se celebrará los días 15 y 16 de este mes, retomará, por primera vez en pandemia del coronavirus, la presencialidad de sus 109 diputados. Así lo manifestó la propia presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, en su cuenta en Twitter, donde señaló que después de 558 días, el próximo 15 de septiembre, los 109 diputados podrán estar presentes en sus escaños. La última vez que estuvieron todos fue el 5 de marzo de 2020, una semana antes de que la OMS declarara la pandemia del coronavirus, lo que llevó a la declaración del estado de alarma en España y un confinamiento de la población. Todos los diputados podrán regresar a sus escaños en el Pleno pero usando mascarillas, mientras que seguirá sin permitirse la presencia de público en la tribuna de invitados. El orden del día incluye la ratificación del acuerdo de la Diputación Permanente de tramitar como proyecto de ley la agencia Trade y Sergio Romero (Cs) pasará a ser vicepresidente tercero de la Mesa de la Cámara.