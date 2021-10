Denunciado en Granada por circular a 47 kilómetros por hora con un patinete eléctrico

La Policía Local de Granada ha denunciado al conductor de un patín eléctrico por circular a una velocidad de 47 kilómetros por hora en la calle Luis Miranda Dávalos y ha inmovilizado el vehículo.

Según detalla este cuerpo policial en un comunicado, los hechos tuvieron lugar en la mañana de este miércoles cuando un control de velocidad detectó con el radar a un usuario en patín eléctrico que circulaba a 47 kilómetros por hora en el sentido ascendente de dicha vía.

Tras dar el alto al conductor y comprobar las características del patín eléctrico, la Policía Local comprobó que dispone de dos motores de 800 W y que puede alcanzar una velocidad máxima de 60 kilómetros por hora pero únicamente para uso privado, ya que su ficha técnica determina que para circular por vías públicas debe estar limitado a 25 kilómetros por hora.

Ante esta situación, la Policía Local ha presentado dos denuncias administrativas al conductor por infracción de exceso de velocidad y por carecer de autorización administrativa para circular, por lo que el vehículo ha sido inmovilizado y retirado a las dependencias del depósito municipal de grúa.

Según recuerda la Policía Local, para poder circular por estas vías públicas no pueden exceder de 25 kilómetros por hora y, por tanto, no pueden considerarse vehículos de movilidad personal que no necesitan de autorización para poder circular.