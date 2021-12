El certificado Covid triplica el número de vacunados diarios en Andalucía

La Junta de Andalucía ha constatado un salto de tres veces más el número de personas que reciben su primera dosis de la vacuna contra el coronavirus en la actualidad, al pasarse de las 1.500 personas que lo hacían al día «hace uno o dos meses» a que «ahora» son entre 4.000 y 5.000 personas. Así lo señaló en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press el coordinador del Programa de Vacunación frente al Covid-19 en Andalucía, David Moreno, quien fue preguntado por si han notado algún cambio tras los anuncios de implantación del pasaporte Covid. «Las personas que no están vacunadas se están vacunando de forma mucho más ágil que hace varias semanas», destacó.

David Moreno señaló que otra cosa que han constatado es «un interés especial» en el certificado Covid, ya que se está descargando «más que nunca» en estas últimas dos-tres semanas.

La Junta ha implantado hasta el 15 de enero la exigencia de certificado Covid-19 o prueba diagnóstica negativa al coronavirus para visitas a centros sanitarios con internamiento y centros sociosanitarios de carácter residencial. Asimismo, ha ampliado la posibilidad de exigirlo para aquellas personas que accedan a establecimientos de hostelería y ocio nocturno, decisión que tiene que ser ratificada esta semana por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) antes de implantarse.

El certificado Covid digital de la UE, en vigor desde el 1 de julio en toda España, recoge la pauta de vacunación, el certificado de recuperación o una prueba diagnóstica de infección activa (PDIA) Covid-19 negativa en las últimas 72 horas. En el caso de Andalucía, se puede descargar a través de la web de ‘ClicSalud+’, de la aplicación ‘Salud Andalucía’ o en los propios centros de salud.

Por su parte, la vacunación de los menores de entre once y cinco años arranca en Andalucía con la posibilidad de pedir cita desde mañana, proceso que empieza desde este miércoles 15 con un primer grupo de edad de los once a los nueve años (ambos inclusive), mientras que los de menor edad tendrán que esperar a enero. Como explicó el pasado viernes el consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, la primera remesa recibida de 260.000 vacunas Pfizer da para vacunar hasta los nueve años antes de Navidad. Será pues con la siguiente remesa de 440.000 dosis cuando podrán pedir cita el resto de menores de ocho a cinco años (ambos inclusive). Así pues, a partir del 15 de diciembre recibirán la vacuna los niños de nueve a once años, es decir, nacidos en 2010, 2011 y 2012 (y nacidas en 2009 que no hubieran cumplido 12 años en el momento de la vacunación). No obstante, aquellos niños de entre nueve y cinco años con patologías incluidas en el Grupo 7 de la Estrategia del Ministerio de Sanidad también se vacunarán ya, por el alto riesgo.