El alcalde de Sevilla da por segura la celebración de la Semana Santa y la Feria

El alcalde de Sevilla, el socialista Antonio Muñoz, ha afirmado este lunes que “algo muy extraordinario, desde el punto de vista negativo, tendría que pasar para que no tuviéramos Semana Santa y Feria este año -en relación con la situación actual derivada de la pandemia de la Covid-19-”. En su opinión, la celebración de los dos últimos eventos multitudinarios celebrados en las calles de la ciudad -la Cabalgata de Reyes Magos y, en menor medida, el recorrido del cortejo del Heraldo- arrojan “una conclusión positiva: el comportamiento ejemplar de los ciudadanos en ambas”.

Para Muñoz, parece claro que este mes de enero se alcanzará “la punta de contagios” de esta sexta ola de la pandemia, “por lo que no contemplo otra opción que la celebración de la Semana Santa y la Feria; no en vano, el Ayuntamiento está trabajando para ello”, tal y como ha destacado en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press.

El alcalde de Sevilla también se ha referido a las continuas críticas por la falta de limpieza en la ciudad vertidas desde algunas formaciones políticas y entidades vecinales y ha señalado al respecto que si bien “todo es mejorable, no se puede achacar todo a la empresa municipal Lipasam”, que ha demostrado durante la pasada Cabalgata un servicio “ejemplar”, por lo que “cargar las tintas hacia ellos sería injusto”. En este sentido, “sectores vinculados a la ocupación de la vía pública, como es el caso de la hostelería, podrían colaborar un poco más”, ha asegurado Muñoz, al tiempo que ha añadido que “no quiere culpar al sector”, pero “es verdad que muchas veces, cuando se retiran los veladores, la plaza no queda en un estado idóneo”.

“Estamos cogiendo el ‘toro por los cuernos’. Comerciantes y vecinos, cuando visito los barrios, me hablan de la situación de la limpieza pública. Que Sevilla esté más limpia es un objetivo a corto plazo que me he marcado, con una teniente de alcalde, además, para este menester. Hará falta también campañas de concienciación. Es (la limpieza) una tarea de todos”, ha remarcado Muñoz, quien ha reconocido que se debe mejorar la coordinación interna de los servicios públicos municipales. “El comportamiento de algunos ciudadanos también deja que desear y sería mejorable”.

LA SE-40 Y LA CONEXIÓN AL AEROPUERTO, “CRUCIALES”

Preguntado al respecto del proyecto inacabado de la SE-40 y su preferencia de túneles o puente para salvar el paso de la ronda de circunvalación por el río Guadalquivir, Antonio Muñoz ha evitado pronunciarse por una opción y se ha limitado a decir que no es un tema “para frivolizar”. “Cuando estén las diferentes alternativas, con sus ‘pros y contras’, tomaré la opción más razonable. Son ya demasiados años esperando, con distintos gobiernos en Madrid. Junto al Cercanías desde Santa Justa al aeropuerto, es una inversión crucial y vital”.

“Estamos hartos de tanto retraso en cuestiones que son históricas. Es necesario que conozcamos el horizonte temporal. Sevilla es la cuarta ciudad española y la capital de Andalucía, por lo que pido al Gobierno y a la Junta que sean consecuentes con ese papel y los Presupuestos estatal y autonómico tengan ese peso específico. Más claro, agua”, ha concluido.

Por último, el alcalde se ha mostrado “rotundamente partidario” de la descentralización de recursos municipales para las personas sin hogar, y no concentrarlos en una determinada zona. No obstante, “no es serio que haya partidos políticos que digan que no se ubiquen en la Macarena, pero tampoco en ningún otro sitio. Deben estar en alguna parte”.

Muñoz ha afirmado que el Ayuntamiento está en diálogo con la empresa que resultó adjudicataria del albergue (centro de alta tolerancia para personas sin hogar) en el Polígono Hytasa tras su renuncia al proyecto por las “dificultades de llevarlo a cabo”. “Estamos en negociaciones con la empresa y lo prudente es no valorar en estos momentos si habrá o no sanción”, ha añadido.