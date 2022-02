Andy y Lucas cancelan un concierto en Cuba al estar organizado por “el régimen”

El dúo gaditano Andy y Lucas anunció la cancelación de un concierto en Cuba, rechazando cualquier tipo de apoyo al régimen dictatorial. Así lo anunció Lucas González a través de las redes sociales oficiales del grupo. “A la más perfecta de las dictaduras, preferiré siempre una imperfecta democracia. Cuba libre”, señala el artista.

Lucas informó de que cancelan su participación en un festival cubano en marzo y señaló que se sentían engañados por el régimen cubano. «Me he despertado con la sorpresa de unos compañeros y amigos llamándome para decirme que ha salido la noticia de que vamos a actuar en Cuba en marzo», señala el cantante y compositor. El dúo gaditano ya habría actuado en alguna ocasión en la isla, pero en esta ocasión consideran que hay diferencias.

«Cuando se nos llama, creemos que era por medio de un promotor como fuimos la anterior vez, no por medio del régimen. Lógicamente Andy y Lucas no apoya ningún régimen dictatorial que mete a niños presos, ni que tiene un pueblo que pasa hambre”, señala Lucas.

A LAS MÁS PERFECTA DE LAS DICTADURAS,PREFERIRÉ SIEMPRE UNA IMPERFECTA DEMOCRACIA.🇨🇺🇨🇺🇨🇺🇨🇺🇨🇺🇨🇺#cubalibre #andyylucas pic.twitter.com/x4vyMuQEjQ — Andy Lucas oficial (@_AndyyLucas_) February 2, 2022

“Nosotros no vamos a ir, y no nos estamos quebrando por la presión mediática como dicen por ahí. Ni mucho menos. Quien diga eso es que no me conoce», añadió en el vídeo colgado en redes como Twitter o Instagram.

«Lo sentimos mucho, pero nosotros no sabíamos que lo organizaba el régimen. Nosotros nos dedicamos a componer y cantar, lo demás lo hacen otras personas a las que también defiendo porque sabemos que pensaban que se estaba haciendo con un promotor», explicó el artista, insistiendo en que están en contra de cualquier dictadura. Lucas señala que habla en nombre del grupo.

Lucas también fue noticia por otros mensajes anteriores en las redes, como el de la huelga del metal de Cádiz o tras la muerte del pequeño Gabriel en Almería.