Arte pop para el cartel de la Semana Santa de Sevilla 2022

Riesgo controlado. El cartel de la Semana Santa arriesga para el año de retorno de las cofradías. Arte pop para un cartel cuidado y con buena acogida, de entrada, no exenta de críticas de los más puristas.

El Consejo de Hermandades y Cofradías de la ciudad de Sevilla ha presentado este sábado en el salón de actos de la Fundación Caja Rural del Sur el cartel de la Semana Santa de 2022, obra de Manolo Cuervo. La entidad informó de que se trata de “una obra al más puro estilo de este prestigioso pintor contemporáneo, que a través de sus trazos y la explosión de colores ha plasmado la fe, el fervor de un pueblo y, también, ese estilo ‘pop art’ de sus trazos que transmite la alegría radiante y tan necesaria tras dos años marcados por la pandemia del coronavirus”.

El cartel de la Semana Santa de 2022 de Sevilla FOTO: La Razón Consejo/Tomás Quifes

El Santísimo Cristo de la Expiración de la Hermandad del Cachorro es el eje central del cartel anunciador. Una imagen que, según Cuervo, “está tomada de una fotografía que la hermandad tiene publicada en uno de sus libros”. El artista trasladó al público asistente que desde el primer momento tuvo claro que quería pintar al crucificado de Ruiz Gijón. “Cuando recibí la llamada del presidente del Consejo y acepté el encargo no lo dudé. Tuve claro dos cosas: primero que quería pintar el rostro de un Cristo después de haber pintado a tres Vírgenes en los carteles que he realizado para hermandades. Y segundo, que sería el Cachorro. Es el primero en lo que pienso porque me encanta”, ha señalado Cuervo.

El autor y la obra FOTO: La Razón Consejo/Tomás Quifes

Este acrílico realizado sobre 640 gramos de papel de algodón y papel fabriano, con dimensiones de 105 x 75 cm., también guarda una emotiva historia que se refleja en la vieja y deteriorada estampa de la Esperanza de Triana que aparece en el margen superior derecho. Pegada sobre la pintura, esta estampa guarda muchos recuerdos para el pintor. “Era noviembre de 1977 cuando mi madre, gran devota de la Virgen de la Esperanza, me entregó esta misma estampa. En aquel entonces embarqué con la Marina en el buque Juan Sebastián Elcano. Me iba de casa por nueves meses. Aquella estampa estuvo conmigo cada día en el Lepanto mientras navegaba los mares y a partir de hoy quiero que quede por siempre guardada en este cartel de la Semana Santa”. Una fotografía, que hasta la fecha, Manolo Cuervo siempre había guardado en una de sus muchas cajas que tiene llenas de estampas y fotos que ha ido adquiriendo en los mercadillos y almacenando durante tantos años. “Soy de la vieja escuela y me gusta guardar todas estas imágenes. Pero fue curioso porque cuando abrí una de esas cajas lo primero que me encontré fue esta estampa que me regaló mi madre y no lo dudé”, ha apuntado el autor del cartel.

Este símbolo plasmado en la obra también es un homenaje en forma de relicario a todas las devociones particulares de los cofrades de Sevilla, señala el Consejo de Hermandades y Cofradías. “Esta estampa recuerda a las que los sevillanos guardan en sus carteras o las que se encuentran en miles de marcos en los bares y comercios de la ciudad”, ha enfatizado en su presentación.

La sede de la Fundación de la Caja Rural del Sur, entidad colaboradora en la realización del cartel de la Semana Santa, ha sido un nuevo año el marco de excepción de este acto en el que han intervenido el presidente del Consejo de Hermandades, D. Francisco Vélez de Luna, el presidente de la Fundación Caja Rural del Sur, D. José Luis García-Palacios, y el alcalde de Sevilla, D. Antonio Muñoz. Además, la presentación del cartelista ha corrido este año a cargo del consejero delegado de las Hermandades del Domingo de Ramos, D. Francisco Javier Bonilla.

El presidente de la institución cofradiera, Francisco Vélez, ha resaltado que “estamos ante una obra que va a pasar a la historia de nuestros carteles de la Semana Santa de Sevilla. El valor artístico de esta pintura de Manolo Cuervo es indudable y el mensaje que ha transmitido, lleno de fervor y alegría, es muy necesario después de dos duros años marcados por la pandemia”. La satisfacción del presidente del Consejo es “plena” tras presentarse “el mejor cartel posible para anunciar esta próxima Semana Santa de Sevilla”.

La presentación tuvo lugar en la sede de la Caja Rural del Sur FOTO: La Razón Consejo/Tomás Quifes

El cartel de la Semana Santa de Manolo Cuervo ha sido presentado en un acto desarrollado con todas las medidas preventivas para prevenir la propagación del virus Covid-19. Además, se ha podido seguir en directo a través del canal de YouTube del Consejo de Hermandades: https://youtu.be/Ad_41V3A0dc

BIOGRAFÍA DE MANOLO CUERVO

Manolo Cuervo (Isla Cristina -Huelva-, 1955) es un pintor, diseñador gráfico y cartelista, cuya estética retoma ciertas técnicas del expresionismo abstracto y el carácter crítico del pop en cuanto a sus creaciones seriadas. Se inspira en todo aquello que le rodea, desde la música -especialmente el jazz-, la literatura y el cine, hasta la propia prensa diaria que emplea para construir la historia de sus personajes y contextualizar sus escenas.

A principios de los años 80, Manolo Cuervo crea la imagen de grandes eventos culturales en Sevilla tales como Cita en Sevilla, Festivales de Jazz, Festival de Itálica, Festival de Nueva Música y Festival New Age (Universidad de Sevilla), Expo 92, Rising Stars (Fundación Cajasol) o Territorio Sevilla. Su faceta como cartelista para el teatro es igualmente abundante, trabajando para numerosas compañías teatrales.

Ha participado en numerosas exposiciones, individuales y colectivas, tanto en España como en distintos países europeos. En Estados Unidos, podemos encontrar su obra en colecciones privadas y, como curiosidad, algunas obras suyas han aparecido en series de televisión norteamericanas como CSI Nueva York, Shake it up, Black-ish o Descolocados.

De su obra dedicada a las cofradías destaca el cartel de la Macarena de 2018 y el del 450 aniversario de la hermandad de la Hiniesta del año 2015. En otro plano, en 2006 pintó el cartel de las Fiestas de la Primavera del Ayuntamiento de Sevilla y en 2020, el de la Semana Santa de Jerez.