De la Torre espera “la misma lealtad” de Cs y advierte de que de seguir así no tendría sentido mantener el acuerdo

Tras el cruce de acusaciones de este pasado jueves entre la portavoz municipal del PP, Elisa Pérez de Siles, y su homóloga de Cs, Noelia Losada, en las que la ‘popular’ hablaba de “bipolaridad desconcertante” y la edil naranja de “socio más confiable”; el alcalde, Francisco de la Torre, ha incidido en la “lealtad” del PP y que espera “que haya esa misma lealtad por la otra parte --Cs, que es socio de gobierno--”. Además, ha advertido de que de seguir así “no tendría sentido” mantener el acuerdo de gobierno entre ambas formaciones.

De la Torre, que ha informado de los asuntos tratados en la junta de gobierno local, ha sido cuestionado al respecto y se ha mostrado seguro “de que no volverán a ocurrir las declaraciones” tras las posiciones en la comisión de pleno de Economía, en las que Losada votó junto con la oposición.

“Si hubiera una repetición en esa línea sí se podría hablar de que está en cuestión la estabilidad de la ciudad y podríamos decir que, en ese caso, no tendría sentido mantener el acuerdo de coalición, pero espero que no se dé y la situación se reconduzca”, ha subrayado De la Torre.

“Yo creo que la estabilidad y la lealtad deben de estar siempre como objetivo de ambos grupos, de los dos grupos de coalición --PP y Cs--”, ha defendido el regidor.

Cuestionado, en concreto, por si ha hablado con Losada para aclarar lo que ocurre, De la Torre ha dicho que no ha tenido ocasión, pese a que han estado en la junta de gobierno pero “hemos estado justo el tiempo de desarrollar los temas y hemos cumplido nuestra tarea, pero no hemos hablado sobre esta cuestión”.

También De la Torre, sobre los desencuentros de los socios del equipo de gobierno, ha insistido en que “nosotros somos de una lealtad clarísima”. “Desde 2020, el pacto que tuvimos ha dejado de cumplirse --en referencia a la salida de Juan Cassá del grupo de Cs-- y hemos mantenido los acuerdos que firmamos en cuento a las áreas, en cuanto al distrito”.

A su juicio, “es un ejercicio, una demostración de la lealtad por nuestra parte y, como es natural, nuestra colaboración con las áreas; hoy mismo, en la modificación de créditos, verán asuntos importantes que en materia de cultura, de deporte, vienen aquí, puesto que como es natural atendemos las áreas, el distrito de la concejala de Cs como las demás áreas y distritos”.

“Es nuestra obligación y lo hacemos sin ningún condicionante por nada, lo que esperamos es que haya esa misma lealtad por la otra parte”. Sobre si cree que ahora no la hay, ha dicho que “usted verá, con lo que pasó ayer en la comisión de pleno”.

También el alcalde ha respaldado las palabras de la portavoz ‘popular’, Elisa Pérez de Siles, que hablaba de que la actitud del grupo Ciudadanos en el Ayuntamiento “ha traspasado la línea de lo razonable” y “da muestras de una bipolaridad desconcertante ya que se comportan como equipo de Gobierno y oposición según les interesa”. “Entiendo de una forma muy normal las declaraciones que hizo que la portavoz del grupo del PP ayer”, ha concluido De la Torre.

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga, Noelia Losada, ha dejado claro este viernes que “la lealtad de Ciudadanos no es opinable, es medible”.

Así ha respondido la portavoz de la formación naranja tras el cruce de acusaciones de este pasado viernes con la portavoz del grupo municipal ‘popular’, Elisa Pérez de Siles, y después de que el alcalde, Francisco de la Torre, haya pedido “la misma lealtad” a Cs, advirtiendo de que de seguir así no tendría sentido mantener el acuerdo de gobierno.

“De la Torre lleva casi ocho años siendo alcalde gracias al apoyo de Cs. Hemos sacado adelante una decena de presupuestos, una veintena de modificaciones presupuestarias, las ordenanzas fiscales cada año...”, ha enumerado.

Por ello, ha insistido en que “la lealtad de Cs también se mide en no menos de 100 consejos de administración al año y en más de 45 juntas de gobierno local anuales. No, la lealtad de Cs no es opinable. Lo demás es alimentar polémicas estériles. Yo no lo voy a hacer”, ha concluido.