El liderazgo de Juanma Moreno y “el cambio” se consolidan en Andalucía

Tan andaluces como españoles y a favor del 4-D

El 64,3% de los andaluces ve bien o muy bien el homenaje a la Bandera; al 24,8% le da igual; a un 3,2% le parece mal; y un 7,7% no sabe o no contesta. Entre los que les parece bien o muy bien, todas las franjas de edad superan el 60%. Por electorado, les parece bien al 82,4% del PP; al 66,3% del PSOE; a casi el 50% de Vox; y al 66,7% de las izquierdas. A los que les parece mal o muy mal, el 6% es del PSOE. El 23,3% de los encuestados se considera más andaluz que español; el 59,3% tan andaluz como español; el 11,9%, más español que andaluz; y el 5,5%, no sabe o no contesta. Entre los que se consideran más andaluz que español, el 34,7% es de Adelante o Por Andalucía y el 25,3% del PSOE. El porcentaje ronda el 14% en PP y Vox. Entre los que se consideran tan andaluces como españoles, PP y Vox rozan el 70%; el PSOE apunta al 63% y las izquierdas se quedan 56%. El universo de la encuesta es de 1.000 entrevistas hechas del 22 al 30 de noviembre.