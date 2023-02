El crisol de culturas de Andalucía: cuántas nacionalidades conviven en cada municipio

El atentando en el que recientemente murió un sacristán y fue herido un párroco en Algeciras puso el foco en la convivencia entre culturas en Andalucía, tierra en la que a lo largo de la historia han habitado diversas etnias y culturas. El presidente de la Junta pidió responsabilidad y que no se generalice con los hechos, recordando que Andalucía es una tierra de convivencia, al tiempo que pidió explicaciones al Ministerio sobre la posible estancia ilegal del presunto asesino en el país. El presidente andaluz hizo un llamamiento a no sacar “conclusiones que puedan ser erróneas” y a que “nadie generalice hacia ningún colectivo étnico ni religioso”. “Esto es un hecho puntual, lamentable, condenable, repugnante”, dijo, “pero de ahí no se puede sacar conclusiones generales hacia colectivos musulmanes o de procedencia de otro país”. Moreno citó los ejemplos de Algeciras o Almería: “Nunca hemos tenido problemas de convivencia”. El presidente andaluz recordó que en la ciudad algecireña conviven 129 nacionalidades y hasta ahora “nunca había habido un hecho de esta naturaleza”.

La población extranjera ha pasado en Andalucía de 121.52 habitantes en el año 2000 a 649.921 en 2021. Esto es, en 20 años, se ha multiplicado por más de cinco.

¿Cuántas nacionalidades conviven en los municipios de Andalucía? Según los datos consultados por LA RAZÓN en base al padrón, el municipio con más extranjeros de Andalucía es Málaga, con 74.133 foráneos, a fecha de 2021. De ellos, 19.524 son europeos y hay hasta 30 nacionalidades con peso. En Málaga capital hay 16.481 marroquíes de los 20.412 africanos censados. Del continente americano hay 29.061 personas, con unos 6.000 argentinos. Por otro lado, hay más de 4.000 ucranianos, más de 2.000 franceses y cerca de 2.000 rumanos. En toda la provincia de Málaga hay también 53.500 personas procedentes de Reino Unido y casi 10.000 alemanes.

Sevilla capital es el segundo municipio con más extranjeros de Andalucía, también con más de 30 nacionalidades con peso entre sus casi 60.000 foráneos. Hay casi 7.000 marroquíes.

Marbella es el tercer municipio andaluz con más extranjeros, con casi 50.000. Le sigue Fuengirola, con 35.000. Con más de 31.000 está Mijas. A continuación, se localiza el primer municipio almeriense. En la capital oriental hay unos 28.000 foráneos. Le sigue Roquetas de Mar, con casi la misma población extranjera. A continuación, Granada, con 26.500.

Todos los grandes municipios superan la treintena de grupos étnicos y muchos como los de la frontera con Marruecos, entre Cádiz y Málaga, sobrepasan el centenar. Así, Algeciras con 129 o Torremolinos o Estepona, con 120.

De las 129 nacionalidades que conviven en Algeciras, el 70 % son marroquíes. El resto es una amalgama de nacionalidades entre las que hay población magrebí, subsahariana, sudamericana o asiática. Hay una importante colonia británica, además de la fuerte presencia de otros países europeos como Rumanía o Ucrania.

Turistas extranjeros llegan al aeropuerto de Málaga durante este verano FOTO: Álex Zea / Europa Press

El padrón municipal de Torremolinos, por ejemplo, refleja la multiculturalidad y diversidad de este municipio malagueño, donde convergen 120 nacionalidades diferentes entre sus vecinos, según los últimos datos oficiales proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística, que recoge a fecha 1 de enero de 2022 un total de 68.052 habitantes empadronados. En concreto, según el INE, 54.773 habitantes de Torremolinos son españoles, lo que representa un 80,34% del total de la población mientras que el 19,66% restante son extranjeros, 13.379 personas procedentes de Europa, África, Ásia, América y Oceanía. Por nacionalidades, la población marroquí es la más presente en la localidad con 1.735 personas, seguida de cerca de los británicos con 1.353. En tercer lugar se sitúan los ciudadanos italianos que suman 1.102 personas en el municipio mientras que en cuarta plaza se encuentra la población china con un total de 906 ciudadanos, recogió Ep. También muy presentes en Torremolinos están los ciudadanos rumanos, colombianos, holandeses o ucranianos, todos ellos con más de 500 representantes de sus países. La diversidad de la población de Torremolinos se refleja en la presencia de ciudadanos de países tan dispares como Vietnam, Islandia, Mauritania, Australia, Sierra Leona, Togo o Nueva Zelanda.

Estepona también registra más de 72.000 habitantes de 120 nacionalidades, con los británicos como el grupo más numeroso, seguido de rusos, alemanes y holandeses.

Según el INE, los municipios de más de 10.000 habitantes con más porcentaje de población extranjera de Andalucía son Roquetas de Mar, en Almería con 30,1%; Vícar, también en Almería, con 28,11%; en Málaga: Benalmádena, con 27,8%, Nerja, con 25,7% y Estepona, con 24,3%; en Huelva, Moguer, con 23,5%. Y cierran la lista, Torremolinos, también en Málaga, con 22,5%;y Albox, en Almería, con 22,5% también.