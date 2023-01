Moreno llama a la calma: “Parece que es un acto individual” y “un hecho puntual lamentable”

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, condenó “de manera enérgica y contundente el asesinato que ayer se produjo en las calles de Algeciras. Un asesinato que ha llenado de luto y sufrimiento a una ciudad en la que conviven 129 nacionalidades distintas y donde hasta el día de hoy nunca había habido un hecho de esta naturaleza”.

El presidente andaluz se mostró “muy apenado, muy triste por lo sucedido en el día de ayer” y “a la espera de que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado establezcan en su investigación cuál han sido las motivaciones del asesinato, cuál ha sido además la procedencia, la circunstancias... En definitiva, que nos aclaren todos los detalles que han tenido que ver con este triste suceso que desde luego está investigando la Audiencia Nacional como un acto terrorista, yihadista, aunque evidentemente a estas alturas no se puede descartar ninguna cosa”.

Moreno se mostró también “muy sorprendido porque no estamos acostumbrados a este tipo de actos terroristas y tan duros y tristes pero al mismo tiempo esperamos, deseamos y confiamos en que la buena acción de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado arrojen luz a todas esas dudas que ahora mismo tenemos todos y que necesitamos saber para que la sociedad estemos más tranquilos y más serenos”.

Juanma Moreno señaló que no ha tenido llamada del ministro de Interior, “cosa que me sorprende”. El delegado del Gobierno le señaló que “todas las hipótesis están ahora mismo abiertas”, dijo, y “están investigando las memorias de los dispositivos informáticos de este tipo y si tenían algún tipo de vinculación con algún grupo”. “Parece, todavía no está claro, que no tiene ningún tipo de vinculación con ningún grupo terrorista, por así decirlo, de calado mayor”, señaló el presidente andaluz. “Parece que es un acto individual”, apuntó. “Desgraciadamente hemos perdido una persona muy querida en Algeciras y la ciudad está de luto”, dijo.

“En Andalucía somos una sociedad pacífica y un pueblo de convivencia. Y hemos convivido y convivimos de manera natural sin que haya ningún tipo de conflicto de ningún tipo”, apuntó Moreno. El presidente andaluz hizo un llamamiento a no sacar “conclusiones que puedan ser erróneas” y a que “nadie generalice hacia ningún colectivo étnico ni religioso”. “Esto es un hecho puntual, lamentable, condenable, repugnante”, dijo, “pero de ahí no se puede sacar conclusiones generales hacia colectivos musulmanes o de procedencia de otro país”. Moreno citó los ejemplos de Algeciras o Almería: “Nunca hemos tenido problemas de convivencia”.

“Lo que queremos saber todo es si tiene relación con algún grupo yihadista. Si ha sido radicalizado aquí o venía radicalizado. Queremos saber también que estaba pendiente de expulsión y debería estar expulsado en nuestro país. Hay muchas dudas que nos tiene que resolver el Ministerio del Interior y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, manifestó Moreno. “Ahora lo que hay que ser es prudente”, añadió.

El presidente andaluz, ya en una entrevista en TVE, señaló que el detenido en Algeciras (Cádiz) por la muerte del sacristán Diego Valencia este miércoles, había cambiado de actitud en los últimos tiempos y se había mostrado “más reservado e introspectivo”.

Por su parte, el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha condenado el presunto ataque terrorista de este miércoles en Algeciras (Cádiz) y ha señalado la importancia de “no entorpecer” la investigación, que es la que debe “calificar” los hechos.