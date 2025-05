El alcalde de Málaga fija su plan de minipisos para combatir la "crisis habitacional"

A mitad de camino entre las urnas y el próximo examen electoral, el equipo de gobierno de Málaga se ha detenido para hacer balance. El alcalde, Francisco de la Torre, ha presentado este lunes su evaluación del ecuador del mandato en un acto celebrado en el Patio de Banderas del Ayuntamiento. Dos años después de revalidar su mayoría, el regidor ha repasado los avances y desafíos que marcan la agenda municipal con la mirada puesta en la presión de la vivienda.

"El tema de la vivienda es urgente, hay crisis habitacional y una demanda mayor que la oferta". Con estas palabras, De la Torre reconoció la gravedad del problema de acceso a la vivienda en un intervención en la que defendió el ambicioso plan municipal centrado en gran parte en la promoción de viviendas protegidas (VPO) y destacando especialmente el proyecto de construcción de pisos pequeños de entre 35 y 45 metros cuadrados.

Según detalló, estos pisos se construirán en parcelas de suelo dotacional, es decir, terrenos inicialmente destinados a equipamientos públicos pero que ahora podrán utilizarse para edificar viviendas gracias a la adhesión del Ayuntamiento al Decreto Ley 1/2025 de la Junta de Andalucía, lo que consideró "muy importante porque abre camino a un aumento del 20% de VPO". Recordó que Málaga ha sido pionera en esta medida, siendo "el primer municipio en hacerlo" e insistió en que se trata de una respuesta clave ante una situación de "crisis habitacional".

Aunque aún no se ha cerrado la selección definitiva de parcelas para este plan, el regidor malagueño adelantó que el proceso "está en estudio muy avanzado". "No sé si llegaremos al pleno del jueves, pero si no, haremos un pleno extraordinario para que podamos aprobar la lista de más de 20 parcelas dotacionales que están planteadas", avanzó. Estas parcelas, al tener la ventaja de ser suelo dotacional, "son finalistas y ya están urbanizadas", por lo que "las ofreceremos a costo cero" para que los promotores, que ganará el que más barato pueda ofrecer el alquiler de los pisos, puedan realizar estas promociones.

Respecto al tamaño de las viviendas, a pesar de que la legislación marca un mínimo de 30 metros cuadrados, el alcalde especificó que el Ayuntamiento "planteará que tengan al menos entre 35 y 45 metros cuadrados", aunque matizó que "es un tema que definir todavía". En este punto, añadió que "mientras más metros tenga la vivienda, menos barata será", aunque aseguró que el objetivo es mantener los alquileres asequibles y garantizar que "por el precio o menos de lo que cuesta alquilar una habitación hoy, los jóvenes alquilen una vivienda dignísima", aseguró.

La temporalidad es otro aspecto importante del proyecto, aclaró el alcalde, que indicó que, aunque la concesión a las empresas constructoras será de 75 años, "los inquilinos que entren en esos pisos no estarán toda su vida allí, sino que estarán un tiempo mientras fortalecen su economía". Este modelo de alquiler transitorio, sostuvo, es parecido al que “se lleva a cabo en Viena” y está pensado especialmente para facilitar que los jóvenes y otros colectivos vulnerables puedan mejorar progresivamente su situación económica y posteriormente acceder a viviendas de mayores dimensiones.

En términos generales, el alcalde destacó que, según el Plan Municipal de Vivienda y Suelo 2023-2027, el Ayuntamiento ha sumado un millar más de viviendas protegidas a las inicialmente previstas, alcanzando así un total de 5.100 viviendas protegidas frente a las 4.100 iniciales, incrementando el total de nuevas viviendas públicas y privadas planificadas hasta 9.900 unidades. La inversión municipal para este tipo de construcciones asciende a 120 millones de euros.

Detalló, asimismo, que hasta la fecha el Consistorio ha iniciado la promoción directa o mediante colaboración público-privada de "más de 3.500 viviendas protegidas", de las cuales "más de 1.000 están ya en ejecución". Concretamente, explicó, "1.041 están actualmente en construcción; 1.371 en fase de solicitud de licencias; otras 5 en licitación de obras; y en fase de proyecto 1.010 viviendas protegidas y 117 alojamientos".

"Necesitamos más oferta y más suelo finalista. El suelo finalista es la clave de todo plan de vivienda", concluyó el alcalde, en referencia al plan municipal y a las ventajas que ofrecen los suelos dotacionales, aunque aún no ha trascendido ni qué parcelas (de la veintena anunciada) se van a edificar ni el número de pisos que se van a construir en ellas.