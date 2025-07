Emilio Fornieles: de la raíz a los orígenes, tributo a Andalucía

Vuelta a casa y a las raíces. «Back to the roots» regresa tras el exitoso periplo el pasado 2024 en Marbella con una exposición de series aún en desarrollo. El andaluz Emilio Fornieles vuelve esta vez de la mano de la Diputación de Huelva a sus orígenes, también orígenes creativos, para «mostrar la intensidad de su lenguaje plástico y multidisciplinar», relata en una nota de prensa. Los inicios de este artista multidisciplinar radican en Huelva, concretamente en un periodo de tiempo comprendido entre 2006 y 2013. Se trata de siete años «en los que un joven inquieto y autodidacta emerge en la escena artística y creativa no solo de la provincia de Huelva sino con gran ímpetu, carácter e identidad en toda Andalucía, en un panorama de concurrencia a premios nacionales muy grande, en toda la geografía» y alcanzando una representativa presencia en el escenario artístico emergente y en eventos internacionales.

En los orígenes están los premios nacionales y regionales de pintura y las intervenciones artísticas y primeras Action Paintings acompañando en dos ocasiones a Los Evangelistas (miembros de Los Planetas y Lagartija Nick), Soleá Morente y Arcángel entre otros, tanto en el Foro Iberoamericano de La Rábida como en las Cuevas del Sacromonte, rindiendo homenaje con dos retratos distintos al gran Enrique Morente. El Premio Nobel de Literatura 1998 e Hijo Predilecto de Andalucía 2007 José Saramago inauguró la primera serie completa de pinturas de Fornieles en la localidad granadina de Castril (2007), quien además adquirió el total de la misma para su Fundación homónima y escribió de su puño y letra el catálogo de su conocida y premiada serie de semirretratos «Pintores con Letra Grande» (2007, Premio BecArte por la Junta de Andalucía y la Fundación Cajasol). Saramago se convirtió en su padrino artístico y le respaldó en su primera excursión artística en Europa, en la que Fornieles inauguró los dos primeros centros culturales del Festival Sete Sois Sete Lúas, el primero en Italia y el segundo en Portugal.

Los directores de cine Chechu García Berlanga, Annabelle Ameline y Benoît Bodlet lo incluirían a él mismo con su conocido retrato de Niño Miguel en el documental «La Sombra de las Cuerdas» (2009), junto a Paco de Lucía, Tomatito, Enrique Morente y Rafael Riqueni, entre otros.

Fornieles, artista internacional, con multitud de exposiciones individuales y colectivas, con obra en colecciones privadas y públicas tanto en España como en Italia, Portugal, República Checa, Eslovaquia, Dinamarca y USA entre otros países, cuenta con obras desde octubre de 2018 en la Colección de Sus Majestades los Reyes de España (en donación personal en el Palacio de La Zarzuela). Su obra preside también dos Casas Natales de dos Premios Nobel de Literatura, Juan Ramón Jiménez (Moguer) y José Saramago (Azinhaga), entre otras colecciones especiales.

La Diputación de Huelva patrocinó a Fornieles en su inicio internacional y le trae nuevamente a su tierra, de forma temporal, desde el 24 de julio hasta el 16 de agosto, en la Sala de la Provincia. Fornieles mostrará al público onubense y a todos los visitantes el último repertorio de obras realizadas en los últimos años en Berlín así como las últimas series desarrolladas en Meissen, la cuna de Sajonia donde este creador andaluz reside en la actualidad. Se trata de series de especial tributo a Andalucía, la tierra que le vio crecer.

El pasado 13 de mayo el artista internacional onubense fue invitado por una Comisión de Sajonia encabezada por el Ministro Presidente Michael Kretschmer y la Ministra de Cultura y Turismo Barbara Klebsch para un hecho inédito e insólito: realizar una performance de Action Painting en el Museo del Louvre, donde a ningún artista vivo está permitido a exponer. Su aportación supuso una contribución, como artista internacional afincado en Sajonia, para la promoción de la región alemana en el marco del Festival de la Diversidad Cultural celebrado en el Carrusel du Louvre de París bajo el patrocinio de la Comisión Nacional Francesa para la UNESCO. La distancia no hace al olvido y Emilio Fornieles no olvida sus orígenes ni su tierra y su presencia allí donde es llamado por su talento invoca «siempre a Andalucía y a España».