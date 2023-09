El alcalde Málaga reprende a Piqué: "Esto no es una escuela de gamberradas"

"Le sugeriremos al señor Piqué que haga otros planteamientos más interesantes desde el punto de vista de la educación, de la formación, no hacer gamberradas, que no es una escuela de gamberradas lo que tiene que ser la ciudad de Málaga, sino una escuela de formación de ciudadanos. Al que sea más colaborador, al que sea más esforzado en los estudios, por esa línea. Le daremos unos cuantos consejos al señor Piqué". Así ha contestado el actual alcalde Málaga, Francisco de la Torre, al ex futbolista del F.C. Barcelona, Gerard Piqué.

El ex futbolista es presidente de la Kings Legue, una competición que se celebra en la capital malagueña en octubre. Muy seguida por jóvenes y adolescente, Piqué retó en directo a su público a bañarse en la fuente del Obispo para conseguir entradas gratis.

El programa de anoche de la Kings League emitido en directo en la plataforma de Twitch, conectó con un reportero que se encontraba en la plaza del Obispo de Málaga capital junto a un grupo de jóvenes la misma noche que salían a la venta las entradas para las finales de la Kings y la Queen League.

Fue entonces cuando desde el plató gritaron al reportero: "Al que se meta --en la fuente-- le das una doble". "El que se tire a la piscina, dos entradas", dijo Ibai Llanos, ordenando Piqué, "díselo, díselo". Tras comunicar el reto el reportero, se ve como varios jóvenes se lanzan al agua, lo que provoca la sorpresa y las risas entre los 'streamers'.

Esta acción está expresamente prohibida en la Ordenanza Municipal de Málaga y conllevaría una multa de hasta 750 euros. Además, cabe destacar que la fuente de la plaza del Obispo es un monumento de la ciudad que data del siglo XVIII.

Este lunes, el alcalde de Málaga se ha mostrado incrédulo al no terminar de comprender la relación entre bañarse en una plaza histórica y conseguir unas entradas para esta competición de fútbol 7, y ha asegurado que "le sugeriremos al señor Piqué que haga otros planteamientos más interesantes desde el punto de vista de la educación, de la formación, no hacer gamberradas".