“Modelo 77″ de Alberto Rodríguez arrasa en los Premios Carmen del cine andaluz

La Academia del Cine de Andalucía celebró anoche la gala de los II Premios Carmen Academia de Cine de Andalucía en el Auditorio Maestro Padilla de Almería. En la segunda edición de los premios Carmen se han entregado un total de 25 galardones, uno de ellos, el Premio Carmen de Honor a María Galiana. Arrasó “Modelo 77 de Alberto Rodríguez”, que se llevó trece.

La actriz Belén Cuesta y el actor Salva Reina presentaron la II Gala de los Premios "Carmen" del cine andaluz. EFE/ Carlos Barba FOTO: Carlos Barba EFE

La actriz María Galiana aseguró que “el verdadero premio para un intérprete es que no le falte el trabajo”, al recoger en el Auditorio Maestro Padilla de Almería el premio de honor como reconocimiento a toda su carrera en la gala de los segundos Premios Carmen de la Academia de Cine de Andalucía. “No me he puesto mala, ni me acuerdo ni he faltado jamás a ninguno de los dos trabajos, ni como profesora ni como actriz. Tengo una gran capacidad de aguante para los directores (esto último lo ha dicho en tono de broma a Benito Zambrano) (…) Soy una gran trabajadora y a mi edad, que voy a cumplir los 88 en mayo, sigo al pie del cañón y me sigo levantando todos los días a las siete de la mañana”, señaló en los agradecimientos.

Los premiados fueron:

II PREMIOS CARMEN

PREMIO CARMEN DE HONOR: María Galiana.

MEJOR LARGOMETRAJE: Modelo 77 – Atípica Films S.L., Movistar +.

MEJOR LARGOMETRAJE DOCUMENTAL: A las mujeres de España. María Lejárraga – Summer Films

MEJOR DIRECCIÓN: Alberto Rodríguez – Modelo 77

MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA PROTAGONISTA: Natalia de Molina – La maniobra de la tortuga

MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA PROTAGONISTA: Miguel Herrán – Modelo 77

MEJOR GUION ORIGINAL: Rafael Cobos y Alberto Rodríguez – Modelo 77

MEJOR GUION ADAPTADO: Alexis Morante, Raúl Santos y Miguel Ángel González – El universo de Óliver

MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA DE REPARTO: Paula Díaz – Las Gentiles.

MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA DE REPARTO: Jesús Carroza – Modelo 77

MEJOR DIRECCIÓN NOVEL: Nuria Vargas – Controverso

MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA REVELACIÓN: África de la Cruz – Las Gentiles

MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA REVELACIÓN: Lorca Prada – El universo de Óliver

MEJOR MONTAJE: José M. G. Moyano – Modelo 77

MEJOR DIRECCIÓN DE ARTE: Pepe Domínguez del Olmo – Modelo 77

MEJOR DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA: Álex Catalán – Modelo 77

MEJOR DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN: Manuela Ocón Aburto – Modelo 77

MEJOR MÚSICA ORIGINAL: Julio de la Rosa – Modelo 77

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL: Nana a medias – Por Antonio Manuel con Rocío Márquez y Javier Prieto – Pico Reja. La verdad que la tierra esconde

MEJOR VESTUARIO: Fernando García – Modelo 77

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA: Yolanda Piña y Félix Terrero – Modelo 77

MEJOR SONIDO: Dani de Zayas – Modelo 77

MEJORES EFECTOS ESPECIALES:Juan Ventura y Amparo Martínez Barco – El universo de Óliver

MEJOR LARGOMETRAJE DE PRODUCCIÓN NO ANDALUZA: As bestas – Arcadia Motion Pictures, Caballo Films y Cronos Entertainment

MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN: Cosas de niños – TalYCual y La Claqueta.

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL: Nos acompañamos – Fourminds Films y Acheron Films

Los Premios Carmen del Cine Andaluz, organizados por la Academia de Cine de Andalucía, cuentan con el apoyo de Diputación de Almería, Costa de Almería, Consejería de Turismo, Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Almería y RTVA, en colaboración con la Fundación SGAE, Fundación AISGE, EGEDA, Andalucía Film Commission, Crea SGR, Emóleo. Diseño y Comunicación, Oasys MiniHollywood, Hyundai, Leyfer, Lourdes Ontiveros. Profesional Makeup, TJL Producción Técnica, Barceló Cabo de Gata y Kuver Producciones.

Por el escenario y la alfombra roja de los premios pasaron Antonio de la Torre, Paco León, María León, Jesús Carroza, Fernando Tejero, Alberto Rodríguez, Santi Amodeo, Fernando Franco, Juan Miguel del Castillo, Alexis Morante, Ana Fernández, María Barranco, Belén López, Mariano Peña, Petra Martínez, Antonio Dechent, Nerea Camacho, Manuel Martín Cuenca, Benito Zambrano o Cuca Escribano, entre otros. La gala fue presentada por los intérpretes Belén Cuesta y Salva Reina, y contó además con las actuaciones musicales de María Peláe, Abraham Mateo, Nuria Fergó y The Gardener, recogió Efe.