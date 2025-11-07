Andalucía reclama a Óscar Puente inversiones para ampliar y modernizar el aeropuerto de Almería

La Junta de Andalucía ha reclamado al Gobierno central que impulse inversiones en el aeropuerto de Almería dentro de la nueva planificación aeroportuaria 2027-2031, con actuaciones que permitan ampliar la terminal, modernizar la pista y mejorar la conectividad aérea, según ha indicado en una nota la delegada territorial de Fomento, Dolores Martínez.

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha trasladado por carta a la directora general de Aeropuertos de Aena sus propuestas y observaciones al nuevo plan estatal, reclamando que “los recursos se distribuyan de manera equilibrada entre todos los territorios frente a las grandes concentraciones en Madrid y Barcelona”.

Entre las peticiones específicas para Almería, la Junta plantea la ampliación y rediseño funcional de la terminal, la mejora de la pista para adaptarla a los estándares modernos y un refuerzo de la infraestructura para el tráfico estacional. También solicita impulsar la carga hortofrutícola, nuevas rutas y destinos internacionales, más frecuencias y una reducción de precios.

Asimismo, el Gobierno andaluz insta a declarar de servicio público obligatorio la ruta Almería-Madrid hasta que entre en funcionamiento la alta velocidad ferroviaria, y a mejorar la intermodalidad y las conexiones de acceso al aeropuerto.

Martínez ha subrayado que el aeródromo almeriense “es un punto estratégico de cohesión territorial, turístico y de transporte” y ha pedido “un reparto equitativo de las grandes inversiones de Aena”.

La delegada ha añadido que la información facilitada por el Gobierno sobre el plan 2027-2031 “es muy escasa” y ha propuesto la creación de una mesa técnica de seguimiento con Aena para concretar las inversiones reales en los aeropuertos andaluces de interés general.