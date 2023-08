«Para cuando Mbappé llegue al Madrid, el AVE llegará a Almería»

Almería continúa «en una situación límite» respecto a sus comunicaciones y la Mesa del Ferrocarril lo denunció con un acto reivindicativo desde el tren turístico que recorre las principales calles de su capital, en plena celebración de la Feria en Honor a la Virgen del Mar. «Por unos trenes dignos» se completaron hasta cuatro recorridos con lleno total de pasajeros, que llevaron a los barrios claves de la ciudad «la semilla de la reivindicación» ante un «aislamiento» cada vez mayor de la provincia.

El portavoz de la plataforma creada hace ocho años para acabar con este «olvido», José Carlos Tejada, reclamó el «lugar que Almería merece» en el mapa ferroviario español y recordó que la provincia «lleva 30 años perdiendo destinos» pese a «una ocupación de más del 90% en esta segunda quincena de agosto». «Necesitamos dignidad, que viajemos y nos visiten en unas condiciones dignas», reclamó Tejada en representación de un colectivo que agrupa almerienses de todos los ámbitos: empresarios, políticos, personalidades vinculadas a las artes y la cultura y también ciudadanos de a pie que lamentan «pasos de cangrejo en la movilidad de esta tierra, tanto para nosotros como para los turistas».

Según la Mesa del Ferrocarril de Almería, los «refuerzos» implantados por Renfe este verano «no son suficientes» y por ello anunciaron «un nuevo calendario de movilizaciones desde septiembre» y para el que piden «apoyo» de las administraciones. «Seguimos sin recuperar el Talgo Almería-Madrid de mediodía, las pocas conexiones que se ofertan son para trenes desfasados que obligan a viajes interminables y, aunque hemos terminado hace tiempo la pandemia, no se ha recuperado la pérdida de circulaciones que conllevó esa etapa», explicó el representante del colectivo.

El Ayuntamiento de Almería también participó en la campaña ‘Almería se sube al tren’ con la cesión del tren turístico, medio millar de abanicos de Feria que se repartieron a lo largo del recorrido y la presencia de la concejala y diputada del PP Ana Martínez Labella, quien manifestó que «tras varias actividades de la Mesa del Tren de Almería, la verdad es que hemos conseguido pocos logros, pero no podemos frenar en nuestras reivindicaciones». Mientras el equipo de gobierno que preside la alcaldesa María del Mar Vázquez manifiesta que «seguirá haciendo esfuerzos» para que Almería consiga acabar con sus «grandes deficiencias, que son las comunicaciones», pasan los años y la problemática se enquista en el debate social almeriense.

Ni siquiera la llegada del AVE, prevista para 2026, calma los ánimos de una ciudadanía que está «harta de incumplimientos y de fechas sobrepasadas», como describieron para LA RAZÓN pasajeros con maletas llenas de «promesas falsas durante décadas». Una pérdida de fe que hace que los viajeros fechen «para cuando Mbappé llegue al Madrid» la llegada de la Alta Velocidad, porque «no lo creo, de verdad que tendré que verlo con mis ojos» y «me sorprendería mucho que esta vez fuera verdad», siguen siendo las respuestas de viajeros hastiados de descréditos.

Los vecinos fundamentan su desconfianza en «que Almería está totalmente abandonada, mientras nuestros políticos no hacen nada, solo hablar, pero no cambiar las cosas». Si bien, gente como Lola reconoce que «los almerienses somos los primeros culpables, porque lo comentamos entre nosotros pero luego no somos capaces de movilizamos de verdad para cambiar nada», hay un común denominador de la población en determinar que «nos tienen aislados», sea cual sea su implicación pública. «No es normal que para ir a cualquier sitio te tengas que ir a Málaga, a Granada o a Murcia, porque te sale más a cuenta ir hasta allí en coche e, incluso, dejarlo en el parking, que coger un avión directamente desde Almería», detalló otro pasajero, testigo de una incomunicación que salpica a la provincia también por aire e, incluso, por carretera, con importantes nudos de tráfico en puntos como Roquetas de Mar o El Ejido, pero con solo dos carriles en la autovía.

Con una Estación Intermodal que funciona, sobre todo, como parada de autocares, Almería ni siquiera ha visto la recuperación o la creación de nuevos usos para el antiguo edificio que cuenta con el emblemático diseño de un discípulo del propio Eiffel. Además, la necesidad de mejorar la movilidad no se reduce a medias y largas distancias, porque «pedimos también que se estudie un proyecto para la creación de algún tipo de servicio de cercanías en la provincia», recordó José Carlos Tejada, que espera «mayor compromiso de todos los agentes, también de los ayuntamientos, porque si no vamos juntos en este objetivo para Almería, nunca se hará realidad».