Dimite el secretario de Organización del PSOE de El Ejido tres meses después de reorganizar la Ejecutiva local

El hasta ahora secretario de Organización del PSOE de El Ejido, Jorge Alcalá, ha presentado su dimisión al frente del cargo orgánico apenas tres meses después de que se reorganizara la ejecutiva municipal con Manuel Pérez Galindo al frente del partido a nivel municipal.

A preguntas de los medios, el secretario provincial del PSOE, José María Martín, ha encuadrado dicha dimisión en una decisión "absolutamente personal" ante la que ha mostrado su "máximo respeto", toda vez que ha negado tener constancia de que se vayan a producir más cambios en el seno de la formación socialista de su municipio natal.

"Vamos a seguir trabajando más allá de cualquier vicisitud interna que pueda haber, que evidentemente no nos va a desviar ni un milímetro de lo que nos interesa, que es nuestro compromiso con la sociedad ejidense", ha manifestado Martín ante el abandono del 'número 2' ejidense de esta responsabilidad orgánica.

El dirigente provincial socialista ha defendido el compromiso de su partido por presentar un proyecto político que "transforme la realidad del día a día de los vecinos de El Ejido", donde el PSOE es la tercera fuerza en el Ayuntamiento con cinco concejales, por detrás de la mayoría absoluta del PP (14) y los seis concejales de Vox.

Martín ha recordado que El Ejido "va camino de 40 años de gobierno de las derechas", lo que, a su juicio, ha supuesto un "deterioro de los servicios públicos alarmante", sentido en el que confía en que el PSOE pueda presentar un proyecto alternativo "más allá de cualquier otra circunstancia que internamente pueda haber de reestructuración".