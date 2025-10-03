La Guardia Civil investiga la muerte de una mujer apuñalada en La Mojonera (Almería)

La Guardia Civil investiga la muerte de una mujer encontrada a última hora de este jueves 2 de octubre con varias puñaladas en una calle de La Mojonera, en la comarca del Poniente almeriense, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación.

Según las mismas fuentes, una de las hipótesis que se baraja es que se trate de un caso de violencia de género, aunque la investigación se encuentra todavía en una "fase inicial"

Se trata del segundo crimen registrado esta semana en la comarca del Poniente tras el hallazgo del cadáver de Antonio Campos, el hombre de Berja (Almería) de 54 años cuyo cuerpo sin vida y con evidente signos de violencia apareció maniatado en el maletero de su propio vehículo en un aparcamiento cercano a una empresa hortofrutícola de San Agustín, en El Ejido, en la madrugada del pasado lunes.