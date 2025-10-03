Luke Evans lo tiene muy claro, esta es la mejor ciudad española de todo el mundo: "Me siento como en casa"

El actor estadounidense Luke Evans siempre ha demostrado su amor por España sin ningún tipo de tapujos. De hecho, en la actualidad vive en Madrid para disfrutar de una vida tranquila y alejada de los focos mediáticos. No está solo en la ciudad, ya que mantiene un romance con el arquitecto alicantino Fran Tomás. Antiguamente, también compartió sus días con el actor y modelo Jon Kortajarena.

En mayo de este mismo año, Evans acudió a 'El Hormiguero', programa presentado por Pablo Motos y en el que habló, por supuesto de sus proyectos, y de lo que piensa de España. A la pregunta: "¿Qué te gusta de España y por qué ahora estás por aquí?", el actor ofreció las siguientes declaraciones:

"Cuando vengo a España, me siento como si estuviera en casa"

"Me encanta la cultura, el idioma, la comida y la gente", explicó. No obstante, esa no fue su única respuesta, ya que habló sobre una pequeña curiosidad española que le parece de lo más sorprendente: "Cuando vas por la calle, la gente te mira a los ojos, y en el Reino Unido eso no pasa. Nadie te mira a los ojos y aquí la gente se mira. Es una sensación muy buena", arroja.

Por ello, la sensación que siempre le da cuando hace las maletas desde Gales para venir a nuestro país es muy clara. "Cuando vengo a España, me siento como si estuviera en casa", anuncia. Literalmente está en su casa, ya que comparte vivienda con su pareja sentimental.

"Madrid es, sin lugar a dudas, el mejor lugar en el que he estado, aparte de Londres"

No obstante, estas no fueron las únicas palabras que formuló con respeto a España. Por ejemplo, en un vídeo publicado en la red social TikTok por el Partido Popular, se puede ver a Luke Evans hablando de lo que es para él la ciudad de Madrid y, claramente, ha asegurado que es una de las mejores ciudades de todo el planeta.

"Madrid es una de mis ciudades favoritas en el mundo", comienza. Aparte de Londres, que probablemente sea el lugar que más le gusta de todos, "es, sin lugar a dudas, la mejor ciudad en la que he estado". El lugar que tanto enamora a este actor es Malasaña, justo el barrio en el que tiene su casa. Para ser feliz, necesita tan solo "un cortado y el sol de Madrid", como así reconoció en 2022.

"El estilo de vida de los españoles es perfecto"

Volviendo a sus explicaciones realizadas en 2024, anunció que su casa está situada en una zona repleta de bares y cafeterías. "Incluso haciendo frío, la gente está sentada fuera tomando una caña o unas tapas, y eso es lo que me hace ser feliz", expresó. Muchos famosos consideran que el estilo de vida de los españoles es muy bueno, y para Luke Evans "es perfecto".

En otra entrevista ofrecida para El Mundo, habló más detalladamente de la comida. "Como muchas almejas. Y pan, pan, pan y más pan. Me encantan los boquerones en vinagre y tomarme una caña o un tinto de verano con patatas fritas", explicó. Aparte de la gastronomía, la cultura que se vive aquí también le despierta mucha curiosidad, sirviendo como ejemplo "el drama del flamenco". A su vez, calificó la cultura como muy pasional, algo también visible en "la música o la arquitectura", recalcó.