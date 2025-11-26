La titular del juzgado del "caso Mascarillas" de Almería pide abstenerse por “amistad”

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, María Belén López, ha solicitado abstenerse en el procedimiento del caso Mascarillas, por mordidas en la adjudicación de material sanitario extendidas a obras públicas de la Diputación de Almería y el Ayuntamiento de Fines (Almería), por “amistad” con los investigados.

Fuentes judiciales han señalado a EFE que la juez, que se hizo cargo inicialmente de la causa tras su traslado a Almería desde Barcelona en 2022, ha estado de baja durante un largo tiempo por motivos médicos, precisando que “tenía previsto desde hace mucho tiempo incorporarse este martes 25 de noviembre por consejo médico”.

Han confirmado que ha solicitado la citada abstención por “amistad íntima” con los investigados en la causa a la Audiencia de Almería, que ahora deberá pronunciarse al respecto.

Aunque las fuentes consultadas no lo han precisado, desde diferentes ámbitos políticos y jurídicos se apunta a una relación de parentesco lejana entre la juez y el ya expresidente de la Diputación, Javier A. García, detenido la semana pasada junto al exvicepresidente segundo de la institución, Fernando Giménez; el exalcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, su hijo y un funcionario.

Según las fuentes, esta petición de la magistrada no suspende para nada la instrucción de la causa, ya que desde el momento en el que se realiza esta petición pasa a hacerse cargo de ella el “sustituto legal” de su juzgado, en este caso el juez de adscripción territorial (JAT), Eduardo Martínez Gamero.

Este último magistrado es el que acordó en un extenso auto de 66 páginas los registros y detenciones practicados el martes 18 de noviembre por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que intervinieron en diez inmuebles particulares, oficinas públicas y sedes mercantiles de sociedades que habrían participado en las actividades presuntamente delictivas.

Las fuentes han apuntado asimismo que la Audiencia de Almería resolverá en un sentido u otro la petición de la juez López en el menor plazo de tiempo posible, una vez se produzca el reparto entre los magistrados que forman parte de este órgano judicial.