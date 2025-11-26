La provincia que alcanzará los 2 grados en Andalucía

Las temperaturas experimentarán este miércoles un descenso generalizado en Andalucía, aunque localmente se mantendrán sin cambios en algunas zonas, y habrá heladas débiles en el interior oriental de la comunidad.

Los cielos estarán poco nubosos o despejados en general, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La temperatura mínima se registrará en Granada, con 2 grados, seguida de Córdoba y Jaén, donde no superarán los 5 grados, uno menos que en Sevilla.

En cuanto a las máximas, Almería y Málaga alcanzarán la más alta (20 grados), dos más que en Cádiz, Huelva y Sevilla, mientras que en Jaén se quedarán con 12 grados; 14 en Granada y 15 en Córdoba.

Los vientos soplarán flojos de componente norte, con intervalos moderados en el litoral.