Andalucía activa un plan de acción propio ante la gripe y recomienda mascarillas en centros sanitarios y residencias

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha avanzado que Andalucía activará un "plan de acción propio" ante la gripe para "adelantarnos a la virulencia que se prevé esta temporada" y publicará una orden el lunes 1 de diciembre para recomendar el uso de mascarillas en centros sanitarios y residencias de mayores. Sanz ha hecho estos anuncios tras la reunión extraordinaria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en el que el Ministerio de Sanidad ha incluido un punto informativo sobre las recomendaciones para el control de las infecciones en la temporada 2025-2026, para su posterior revisión en la Comisión de Salud Pública.

En un comunicado, Sanz ha asegurado que "Andalucía activará un plan de acción propio ante la gripe con el que nos adelantamos y protegemos de forma especial a los más vulnerables ante la virulencia que se prevé esta temporada". Según ha detallado, los últimos datos registrados en Andalucía "reflejan que la positividad para el virus de la gripe ha aumentado con respecto a las dos últimas semanas, alcanzando el 21,6%, aunque Andalucía continúa por debajo del umbral epidémico".

En este sentido, el titular de Sanidad ha detallado que la epidemia de gripe de esta temporada se está adelantando entre cuatro y siete semanas con respecto a años anteriores debido al virus H3N2, que no ha sido el dominante en las últimas temporadas, lo que podría llegar a provocar una disminución de la inmunidad en las personas.

Ante esta situación, la Consejería "viene trabajando desde hace semanas en una serie de medidas para reforzar la protección de los andaluces", entre las que ha citado la mejora de la vigilancia virológica, ampliando el número de médicos centinelas que transmiten información; el incremento de indicadores con los que se mide la presión asistencial derivada de las infecciones respiratorias agudas a través de urgencias; y el aumento de la cobertura vacunal en los grupos de riesgo, para lo que se está movilizando a todos los profesionales sanitarios, colegios de profesionales, asociaciones de pacientes y personas mayores. En el marco de este plan, la Consejería de Sanidad emitirá el próximo lunes una orden para recomendar el uso de mascarillas en personal y usuarios de centros sanitarios (hospitales y centros de salud) y sociosanitarios (residencias de mayores, centros para personas con discapacidad, entre otros), tanto públicos como privados, como medida fundamental de prevención frente a la transmisión de infecciones respiratorias agudas.

Además, se pedirá a las direcciones de estos centros "valorar la obligatoriedad del uso de mascarilla en sus planes de contingencia, en conformidad con la situación epidemiológica local". Por último, el plan contempla también el refuerzo de acciones específicas para informar y sensibilizar a la ciudadanía sobre los gestos que protegen contra la gripe tales como el uso de mascarilla, la higiene de manos, aireación de espacios cerrados y el aislamiento social, es decir, evitar el contacto con otras personas, sobre todo personas vulnerables, cuando estamos enfermos.