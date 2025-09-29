Andalucía crea una deducción de 100 euros en la renta para familias con personas celíacas

Una medida que se une a las tres rebajas fiscales que anunció el Gobierno andaluz la pasada semana sobre la vivienda, las mascotas y los gimnasios. Andalucía establecerá una nueva deducción autonómica en el IRPF de 100 euros a aquellos contribuyentes que padezcan celiaquía, ya sea él mismo el afectado, su pareja o alguno de sus descendientes, según ha anunciado este lunes el presidente de la Junta, Juanma Moreno.

Esta medida entrará en vigor junto con el presupuesto de la comunidad para 2026 y tendrá efecto, por tanto, en la declaración de la renta que se presente la próxima primavera.

Juanma Moreno ha anunciado esta rebaja a través de sus redes sociales, donde recuerda que se trata de una deducción que se engloba en la séptima bajada de impuestos impulsada por el Gobierno andaluz desde 2019. "En Andalucía hay casi 40.000 personas celíacas. Por eso, muchas familias hacen la compra cada día buscando la etiqueta 'sin gluten' en los productos. Algunos de ellos valen cuatro veces más que los normales. La celiaquía es una enfermedad que no tiene medicación, y el único remedio, hasta hoy, es controlar la dieta, y pagar en la cesta de la compra hasta cuatro veces más en muchos alimentos, como la pasta o el pan", ha explicado Moreno.

Ha señalado que desde el Gobierno andaluz se quiere apoyar a todas las personas y sus familias dando este paso, reconociendo esa realidad que viven cada día y aliviando parte de ese esfuerzo que hacen, en una medida que prevé que ayude a más de 30.000 andaluces y tenga un impacto de casi 4 millones de euros. "Comer sin gluten no debería ser un lujo para nadie", ha añadido el presidente, quien ha insistido en que esta rebaja fiscal para personas que padezcan celiaquía se suma así a las ya anunciadas por el Gobierno andaluz, conformando juntas la séptima bajada de impuestos impulsada por éste desde 2019, de la que los andaluces se podrán beneficiar en la declaración de la renta que presenten en el próximo año 2026 (relativa al ejercicio 2025).

En total, las siete bajadas de impuestos impulsadas por el Gobierno andaluz desde 2019 suponen para los ciudadanos andaluces un ahorro de 1.000 millones de euros al año.