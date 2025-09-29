Desafío al tráfico: el polémico tranvibús de Sevilla entra en servicio

La línea del nuevo Bus de Tránsito Rápido (BTR) o tranvibús comenzará a funcionar este lunes en Sevilla uniendo en una primera fase el distrito Este con Nervión. Se trata de un medio de transporte que ha generado críticas y cuyas obras han alterado el tráfico de la ciudad. Conectará Sevilla Este y Torreblanca con la parada del tranvía de Luis de Morales, la del metro de Eduardo Dato, y también con el Cercanías de San Bernardo.

En esta primera fase, la frecuencia será de 10 minutos, y la duración de los recorridos será unos 20 minutos menos desde Torreblanca a Nervión de lo que se tarda sin el tranvibús. Además, en esta primera semana de funcionamiento, la línea será gratuita, con un carril segregado, con una velocidad comercial que va a estar entre 22 y 25 km hora.

De momento, van a ser diez los autobuses los que presten servicio, cien por cien eléctricos y de 18 metros de longitud, con el horario normal de las líneas de Tussam --desde las 6,00 horas hasta las 23,30 horas-- y se podrá pagar con la tarjeta de los autobuses urbanos, al mismo precio. Los usuarios pueden entrar y salir por cualquier puerta y pagar en las máquinas que están situadas junto a ellas.