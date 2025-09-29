Acceso

Aviso amarillo por lluvia y tormentas en estas provincias andaluzas

Se podrían alcanzar 15 litros por metro cuadrado en una hora

Una persona se resguarda con un paraguas de la lluvia en Almería.
Una persona se resguarda con un paraguas de la lluvia en Almería.EFE/Carlos Barba
  • Redacción Andalucía
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha publicado los avisos meteorológicos para este lunes en Andalucía y ha situado en amarillo a determinadas comarcas de las provincias de Almería, Granada y Jaén por tormentas y una previsión de lluvia que podría alcanzar los 15 litros por metro cuadrado en una hora.

Bajo esos parámetros se encontrarán las comarcas del Valle del Almanzora y los Vélez en Almería; al igual que Guadix y Baza en la provincia de Granada; y Cazorla y Segura, en Jaén.

La Aemet concede una probabilidad que oscila entre un 40 y un 70% para esa concentración pluviométrica que se produciría entre las 12,00 horas de este lunes y hasta la medianoche.

