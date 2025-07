Andalucía no encuentra médicos entre los MIR

La falta de médicos es uno de los grandes retos de los servicios sanitarios públicos. En el caso de Andalucía, en 10 años será difícil garantizar el relevo generacional, teniendo en cuenta que, actualmente, el 33% de los facultativos tiene más de 55 años y que en la próxima década está previsto que se jubilen unos 12.340, según el Informe de Demografía Médica 2024 del Consejo Andaluz de Colegio de Médicos (CACM). Según este análisis, lo que faltan no son médicos, sino médicos especialistas, por lo que conmina a aumentar las plazas MIR, planificando primero las necesidades del sistema sanitario.

Este año se han ofertado a los MIR que han acabado su formación 817 plazas correspondientes a 40 especialidades médicas, una primera medida para captar profesionales, aunque desde la Consejería de Salud aclaran que habrá más. Será necesario, porque de los 817 contratos de larga duración ofertados, solo se han cubierto el 22%: 90 de facultativos especialistas, 84 de medicina de familia y siete de pediatría. Solo nueve especialidades han agotado plazas: análisis clínicos, anatomía patológica, neurofisiología clínica, hematología, medicina preventiva, neurología, medicina de familia en servicio de cuidados críticos y urgencias, cirugía plástica, medicina intensiva y neurocirugía.

Esta convocatoria extraordinaria ha estado destinada a cubrir, esencialmente, las plazas de difícil cobertura con contratos de larga duración, con el objetivo de estabilizar la plantilla. No obstante, la Consejería considera que «persiste la resistencia de los residentes a ocupar plazas en determinados destinos». Exponen que «se trata de un fenómeno social que también se observa en otras profesiones y que debe abordarse de forma integral, en colaboración con otras instituciones implicadas».

«No se trata de ningún fenómeno sociológico, como apunta la Consejería de Salud. Lo que hay es una situación de frustración y malestar en el colectivo médico por las pésimas condiciones de trabajo y esto tiene su consecuencia directa en los MIR que no se presentan al acto único para coger plaza», critica el presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA) Rafael Ojeda, que pide a la Consejería y al Ministerio una reunión para tratar el problema de forma integral. Para cubrir estos puestos de difícil cobertura, señala Ojeda, «no solo son importantes los incentivos económicos, hace falta más». A los médicos que se les manda a trabajar a estas áreas alejadas de la capital «hay que mimarlos, por supuesto con buenas retribuciones, pero también con mejores condiciones de trabajo para que no tengan que hacer guardias penosas ni desdoblarse para dar servicio a otros pueblos cercanos», añade el presidente del SMA. Actualmente, muchos de los puestos de difícil cobertura se logran cubrir gracias a los médicos extracomunitarios, pero «esto no es la panacea, primero porque la mayoría no tienen especialidad y porque tampoco se les garantiza una continuidad para que puedan asentarse», insisten desde el sindicato.

Desde el Sindicato Médico Andaluz avisan a la Junta de que «la situación es límite» y de que «nos vamos a quedar sin médicos en muchas zonas de Andalucía». Según Ojeda, «eso no se soluciona formando a más facultativos, pues con ello solo se está consiguiendo que se marchen a la privada o a ejercer a otros países de Europa donde se les trata mejor». «Este verano ya estamos al borde del abismo con una caída en cascada de servicios médicos» por falta de personal en provincias como Huelva», señala el portavoz del SMA.

Desde CC OO, el portavoz de los Servicios Sanitarios, Daniel Gutiérrez, critican que «cuatro de cada cinco contratos ofertados a los MIR no se han cubierto» y que la situación es «especialmente sangrante en Medicina Familiar, donde se han quedado libres el 84% de los contratos, o en Pediatría, donde solo se han cubierto 7 de 187 contratos es decir el 3%». Según Gutiérrez, «estos datos demuestran que las iniciativas que propone el SAS para retener a médicos residentes a los que ha estado formando durante cuatro o cinco años no están funcionando». Desde CC OO coinciden en que hay que mejorar las condiciones que se ofrecen a este personal. «Hay que dar más estabilización, mejores remuneraciones y flexibilidad si no queremos que continúe la fuga de médicos que se forman en la sanidad pública andaluza».

Por parte de la Consejería de Salud aclaran que el principal problema por el que no se logran cubrir los contratos es porque no hay especialistas suficientes. Para ejemplificarlo aportan los siguientes datos: «Los EIR de Pediatría que han finalizado su formación en la comunidad son 73 y se han ofertado 187 plazas, así que con esos datos es imposible lograr un alto porcentaje de adjudicación, porque no hay suficientes pediatras para cubrir los huecos». Lo mismo pasa con Medicina Familiar, añade Salud: «Se han ofertado 462 plazas –451 para Atención Primaria, 6 para cuidados críticos y 5 para centros de transfusiones– y solo 374 médicos residentes de esta especialidad han terminado la formación».