Andalucía prevé un verano de gran afluencia turística pero "sin sensación de saturación"

El consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, ha manifestado que, aunque todavía es pronto, espera un verano con "excelentes cifras" pero "sin tener las sensaciones de saturación que se ha tenido en otros momentos". "Crecemos, pero en los meses de junio, julio y agosto tendremos niveles de saturación o niveles de concentración de turistas menores que en otras ocasiones, conseguimos repartir el número de turistas", ha añadido.

En declaraciones a los periodistas, Bernal ha señalado que las previsiones las tendrán previsiblemente a mediados del mes de junio. "Ahora solamente estamos moviendo algunos datos provisionales que se basan, por ejemplo, en la mayor llegada de turistas vía compañías aéreas, gracias a que hemos incrementado notablemente el número de destinos, punto a punto, en conexión directa con otros aeropuertos", ha explicado.

En este sentido, tras señalar que se crece "de forma muy importante" en los asientos que las compañías aéreas ponen a disposición de Andalucía, el consejero ha indicado que esto es "especialmente relevante" y todos estos puntos lo que hacen es que se esté en la "disposición de decir que vamos a tener un verano espectacular".

Bernal ha destacado sobre todo el punto de vista de los ingresos y el empleo, que son los datos de referencia o los indicadores que se va a manejar a partir de ahora para valorar cuál es el impacto que tiene el sector turístico en la región.

"Va a ser un buen verano, no me atrevería a decir todavía que va a ser el mejor verano de toda la serie histórica, pero estamos en esa línea", ha afirmado Bernal, que ha señalado que sí se nota que el nivel de concentración que se produce en los meses de verano no es tan importante como el que se tenía en años anteriores.

"Será un verano donde tengamos excelentes cifras, pero no tendremos las sensaciones quizá de saturación que hemos tenido en otros momentos. Crecemos, pero en los meses de junio, julio y agosto tendremos niveles de saturación o niveles de concentración de turistas menores que en otras ocasiones, porque conseguimos repartir el número de turistas, el flujo de turistas, mucho más a lo largo de todo el año", ha manifestado.

En este sentido, el consejero ha indicado que "esto, obviamente, es un buen dato, teniendo en cuenta que se está trabajando por un nivel de desconcentración y un nivel de desestacionalización también del turismo".