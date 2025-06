La definición de "bastinazo", para los de fuera de Andalucía

Cada región tiene un vocabulario propio y una serie de expresiones que son difíciles de entender más allá de su territorio. Andalucía es una comunidad del tamaño de Portugal, con cerca de nueve millones de habitantes, que aúna la nieve de Sierra Nevada con las playas de su litoral. Por todo el territorio, existen diferentes acentos. No es lo mismo el andaluz de Almería que el de Cádiz o, dentro de las mismas provincias, el de Coria del Río, en Sevilla, que el de San Juan de Aznalfarache. Hace unos años se popularizó un monólogo del malagueño Dani Rovira que en el caso de las unidades de medida las acotaba a seis: un pelín, una mijilla, un peazo, una hartá, una pechá y un huevo. No obstante, por territorios, se podrían sumar algunas más.

"El hectómetro... eso no lo he usado yo en la vida, eso no sirve para nada", arrancaba Dani Rovira. El cómico señalaba que un pelín sería la unidad de medida usada para la cantidad más pequeña.

A continuación, sería "una mijilla" o mijita, que puede venir de "una miga". En algunas zonas de Andalucía se habla también de un migajón. Es muy popular también la expresión "Ni mijita" para negarse a algo de forma rotunda.

La siguiente cantidad se mediría como "un peazo", que vendría a ser un trozo y puede provenir de "pedazo".

Hace años se popularizó el término "una jartá", con imitaciones de Melanie Griffith señalando a Antonio Banderas: "Antonio, te quiero una jarta".

Puede provenir del término hartar, con la h aspirada.

La siguiente unidad de medida sería "la pechá", que puede provenir de "pechada" y que equivale a una gran cantidad.

Finalmente, la unidad mayor que destaca en su monólogo Dani Rovira era "un huevo". En ocasiones se añade "un huevo de pato" o similares.

Más allá de estas unidades de medidas populares en Andalucía, en zonas como Cádiz se utiliza también el término bastinazo, cuya entrada en el diccionario fue requerida por el Ayuntamiento gaditano y acogida por el presidente de la RAE porque es un término que «tiene un recorrido» y está ampliamente «documentada».