Germán Beardo: “Ser Gran Ciudad nos va a permitir contar con una mejor dotación de servicios públicos”

Ocho meses después de que El Puerto de Santa María lograra el hito de cancelar su deuda bancaria y comercial, el gobierno del popular Germán Beardo ha dado un nuevo paso para seguir proyectando el liderazgo económico, empresarial, turístico y, muy en particular, de calidad de vida de los portuenses. Paso que se materializaba hace unos días con la publicación en el BOJA del reconocimiento de la localidad como Gran Ciudad tras su aprobación, el 20 de marzo, en el Parlamento, que se produjo con el voto favorable de todos los grupos a excepción de su antiguo socio de gobierno, Vox, que se abstuvo.

La catalogación de Gran Ciudad era uno de los objetivos de referencia de su segunda legislatura, ¿por qué?

A la vista de la realidad, presente y futura, de la ciudad, era un hecho que el régimen común limitaba mucha la capacidad organizativa del ayuntamiento y, con ello, todo lo referente a una mejor gestión, impulso de los servicios públicos, etc. De ahí que nos comprometiésemos con los portuenses a que, si nos votaban, sacaríamos adelante la inclusión de El Puerto en el régimen especial. Y así lo hemos hecho. además, la localidad cumplía sobradamente con los requisitos: Superar los 75.000 habitantes y contar con las circunstancias económicas, sociales, históricas y culturales necesarias.

¿Qué beneficios va a reportar este nuevo régimen para quienes viven o desarrollan su actividad económica en la ciudad?

En conjunto, nos va a permitir seguir avanzando como ciudad. Y será posible en base a tres cuestiones. La primera es que nos incorporamos a un marco normativo nuevo. Marco, distinto del régimen común, que va a amparar un nuevo ayuntamiento, haciendo posible una nueva estructura orgánica. La segunda consecuencia es que la estructura administrativa local, que databa del año 92, muere, dando paso a una nueva organización. Ésta, entre otras cuestiones, nos va a permitir la incorporación de directivos públicos. Funcionarios o no funcionarios que, debidamente motivados, se sumen al trabajo de la administración. Es decir, vamos a contar contar con una nueva relación de trabajos y, en consecuencia, una nueva valoración de éstos. Por último, la tercera consecuencia es que vamos a contar con una mejor dotación de servicios públicos, que serán más eficaces en favor de la ciudadanía. Consecuencias a las que, eso sí, podríamos añadir una cuarta. La relativa al factor de orgullo de ser la segunda localidad de la provincia (hasta ahora solo estaba Jerez) que es reconocida como Gran Ciudad, incorporándonos a un club en el que, salvo Cádiz, están todas las capitales de provincia.

En términos de gestión, ¿dónde va a radicar la gran diferencia de este nuevo modelo?

Va a existir una Secretaria general de Pleno, pero la organización, administración y gestión del Gobierno se traslada a la Junta de Gobierno y la Alcaldía. Esto es lo que diferencia a la Gran Ciudad. Se trata, en definitiva, de un nuevo modelo de trabajo.

¿Qué va suponer en términos económicos/costes esta nueva estructura municipal?

Es previsible que sea más cara que la actual. Desde la perspectiva que se mire, uno puede hacer valoraciones sobre qué es caro o barato. Desde este Gobierno municipal tenemos claro que caro es lo que no es eficiente. De ahí que incorporar directivos, ya sean del sector público o privado, que, obviamente, vendrán a tener salarios más altos que los funcionarios de base, será una buena inversión siempre que obtengamos resultados de mayor eficiencia y eficacia. De lo que no cabe ninguna duda, es que en el servicio público lo que es caro es tener a un montón de funcionarios que no desarrollen con eficacia su trabajo, por el que les pagan los ciudadanos. Por tanto, es verdad que la implantación de este nuevo modelo tendrá un coste mayor, pero la eficacia del mismo también será mayor.

El alcalde de El Puerto de Santa María, Germán Beardo La Razón

¿Llega El Puerto, su ayuntamiento, a este momento en las condiciones económicas idóneas para afrontarlo?

Se podría decir que llegamos a él porque hemos hecho la tarea. Tanto es así que, entre 2012 y 2022 (periodo en el que estábamos sometidos al conocido Plan de ajuste del Ministerio de Hacienda), hubiese sido imposible. En esos momentos teníamos una deuda que amortizar de 9 millones de euros al año. Deuda financiera, comercial y de sentencias pendientes que hemos depurado, por lo que ahora, prácticamente, tenemos 9 millones anuales para incorporar a gastos de funcionamiento.

¿De qué modo va a notar el ciudadano esta mejoría en la Administración local?

Evidentemente, lo hará, tal y como es nuestro objetivo, cuando los servicios básicos y la interacción con la administración sea más eficiente. Esto quiere decir que vamos a tener unos servicios operativos que, ya sean internos u externos van a ser más eficaces. ¿Por qué? Porque vamos a montar oficinas de licencias y planeamiento; vamos a tener una comisión del cultura integrada en el ayuntamiento, gracias a la competencia rescatada para ejecutar el Plan de Protección del Casco Histórico, etc. En definitiva, vamos a tener nuevas unidades dentro de Urbanismo que, por ejemplo, es una de las cuestiones que, con razón, más se quejan los ciudadanos de todas las poblaciones y de El Puerto por la lentitud. Además, lo van a notar en el momento en que nosotros, acogiéndonos a este nuevo estatuto, vamos a poder licitar de manera más ágil, ya que no habrá que pasar por el Pleno. De este modo, a través de la Junta de gobierno, vamos a poder licitar servicios públicos básicos y, con plazos más ventajosos, volver a tener servicios de calidad en la ciudad y con dotación económica suficiente. Dicho sea de paso que esto último no es una cuestión de habernos acogido al nuevo marco, sino que, como he dicho con anterioridad, hemos hecho la tarea en materia económica.

Cabe señalar que, nada más producirse la publicación en el BOJA, el alcalde ha llevado a cabo una reestructuración de competencias en el equipo de gobierno, para afrontar con las mejores garantías y la mayor coordinación unos próximos meses que se antojan decisivos para asentar el modelo de Gran Ciudad. Trabajo que tendrá las siguientes áreas de referencia: Presidencia y Proyectos Estratégicos; Organización Municipal y Gran Ciudad, Función Pública y Desarrollo Económico; Gestión Integral del Paisaje Urbano; Ordenación del Territorio y Servicios a la Ciudadanía