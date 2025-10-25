Acceso

Andalucía Cádiz

Sucesos

Hallado el cuerpo calcinado de un hombre en una finca de Torre Alháquime (Cádiz)

En la zona de El Pilar de Niza y Las Pastosas

Sala del servicio de emergencias 112 en Andalucía.REMITIDA / HANDOUT por 112 ANDALUCÍAFotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma06/09/2025
Sala del servicio de emergencias 112 en Andalucía.112 ANDALUCÍAEuropa Press
  • Europa Press
    Europa Press
Creada:
Última actualización:

Un hombre ha sido localizado calcinado en la tarde de este sábado, 25 de octubre, en una finca en Torre Alháquime (Cádiz), según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencia de la Junta.

Tal y como ha emitido el 112 en una nota, el teléfono del 112 ha recibido varios avisos sobre las 16,15 horas que alertaban del hallazgo de una persona calcinada en una finca localizada en la zona de El Pilar de Niza y Las Pastosas.

Desde la sala coordinadora se activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y a la Policía Local. No han trascendido más datos de las circunstancias que rodean este suceso, que están siendo investigadas.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas