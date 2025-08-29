El calor da un respiro en Andalucía: temperaturas en descenso

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes en Andalucía cielos con intervalos nubosos de nubes altas y temperaturas en descenso o con pocos cambios. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero descenso, con máximas también en descenso en el extremo oriental, y en ligero ascenso o sin cambios en el resto.

Los vientos soplarán flojos de componente oeste, ocasionalmente moderados y de poniente moderado con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo, amainando al final del día.

Mañana se prevén cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes altas, temperaturas en ascenso, con máximas sin cambios en el litoral mediterráneo y vientos flojos variables.