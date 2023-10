¿Cuántas huelgas hay al año en Andalucía?

Hace tan sólo una década, en la punta del icerberg de la crisis del ladrillo, el malestar social parecía empadronado en capitales como Sevilla, con varias protestas diarias. Ahora, las encuestas sociológicas recogen el malestar en diferentes aspectos –sanidad, condiciones laborales, desigualdad, asuntos políticos como la amnistía catalana– pero se trasladan más a ámbitos como las redes sociales aunque sigue habiendo protestas. En lo que respecta a las huelgas y cierres patronales es donde se aprecia una importante variación, según las estadísticas de la Consejería de Empleo consultadas por LA RAZÓN, se ha pasado de 91 casos hace una década a 10, una reducción del 89%.

Por años, en 2013 se produjeron 91 huelgas con 17.388 participantes y 44.595 jornadas no trabajadas. En 2018, último año de Gobierno socialista, fueron 76 huelgas, con 14.119 participantes y 25.545 jornadas no trabajadas. En 2022, último ejercicio completo del PP en la Junta, se registraron 25 huelgas, con 4.589 participantes y 5.820 jornadas no trabajadas. En el presente 2023, van 10 huelgas con 771 participantes y 10.611 jornadas no trabajadas.

En los últimos cuatro años del PSOE en la Junta hubo 76 huelgas en 2018;78 en 2017: 97 en 2016 y 75 en 2015. La media del cuatrienio es de 81,5 huelgas anuales. En los cuatro años completos del PP en la Administración andaluza han sido 25 huelgas en 2022; 49 en 2021; 44 en 2020; y 82 en 2019. La media de los cuatro años es de 50 huelgas al año. La conflictividad laboral se redujo un 40% con el PP (y Cs entonces) en la Junta de Andalucía.

Por provincias, esta año Almería acumula dos huelgas, 26 participantes y 576 jornadas no trabajadas; Cádiz, cuatro huelgas, con 160 participantes y 1.862 jornadas no trabajadas; Córdoba, tres huelgas, 42 participantes y 930 días no trabajados; Granada, dos huelgas con 26 participantes y 443 jornadas no trabajadas; Huelva, tres huelgas, 36 personas y 310 días no trabajados; Jaén, dos protestas, con 17 personas y 257 jornadas sin trabajar; Málaga, tres huelgas, con 396 participantes y 4.923 jornadas afectadas; y Sevilla, cuatro huelgas, con 68 personas y 1.310 días afectados.

Al margen de las huelgas, las manifestaciones se mantienen con un leve repunte. En 2018, Andalucía fue la comunidad con más manifestaciones, hasta 8.181, el 25% del total nacional. Estas cifras nacionales supusieron un incremento del 10,27% respecto a 2017, cuando se registraron 29.091 manifestaciones. Según el Anuario Estadístico del Ministerio del Interior, consultado por LA RAZÓN, con datos de 2021, Andalucía registró 8.450 manifestaciones y 50 prohibidas.

Por provincias, Almería registró 457 manifestaciones; Cádiz, 2.469; Córdoba, 645; Granada, 728; Huelva, 319, con dos prohibidas; Jaén, 408; Málaga, 1.662, con 46 prohibidas; y Sevilla 1.762, con una prohibida. En 2012, sólo Sevilla sumaba el doble de protestas que Atenas, que, en plena época de recortes, era el paradigma del clamor social. La capital andaluza sumaba entonces 2.100 manifestaciones, con unas seis diarias. La capital, día sí, día también, deveníá en «manifestódromo» itinerante. De San Telmo a la Plaza Nueva, pasando por cada sede de Consejería y espacios representativos como el Metropol Parasol. De lunes a domingo. En 2011, la ciudad acogió cerca de 2.000 protestas, unas cinco al día de media, según informó la Delegación del Gobierno. En 2013, la tendencia se mantuvo. Las cifras de Sevilla eran parejas a las de Barcelona (6) y no se alejaban demasiado de las de Madrid (6,4), pese a la diferencia poblacional existente.

En comparación con otras regiones, Andalucía prácticamente duplica las 4.457 protestas de Madrid. El total nacional, sin contar Cataluña y Euskadi, fue de 33.366 manifestaciones, por lo que Andalucía concentraría la cuarta parte. Marzo, abril y mayo son los meses más conflictivos en la comunidad andaluza, con 1.177, 978 y 1.015 protestas, respectivamente. Julio (405), agosto (306), diciembre (405) y enero (452). Prácticamente la mitad de las manifestaciones en Andalucía son por temas laborales (4.006), seguida de las protestas contra las medidas políticas y legislativas (780), la sanidad (513), la violencia de género (179) y el ecologismo (148).