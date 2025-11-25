Detenido por difundir discursos de odio contra las mujeres a través de las redes sociales

Agentes del Equipo de Respuesta a los Delitos de Odio (Redo) de la Guardia Civil de Sevilla han detenido a una persona por difundir contenidos a través de redes sociales susceptibles de constituir un discurso de odio motivado por razones de género. El presunto autor, "valiéndose de la repercusión que tenía en su comunidad virtual, donde contaba con más de 125.00 seguidores, difundió este discurso con el objeto de fomentar en terceros la hostilidad y discriminación contra todas las mujeres". Según ha informado el Instituto Armado en una nota, las investigaciones comenzaron a raíz de la denuncia interpuesta por los Servicios Sociales Comunitarios en un Puesto de la Guardia Civil de la Campiña sevillana, quienes advirtieron la existencia de publicaciones realizadas por esta persona contra las mujeres.

Durante las investigaciones en redes sociales, localizaron un gran número de publicaciones y emisiones en directo en las que el detenido "promovía de forma directa al odio y a la hostilidad contra las mujeres, mediante un discurso caracterizado por comentarios denigrantes, misóginos e intolerantes". "Esta pluralidad de conductas, con una clara motivación discriminatoria como expresión de la intolerancia por razones de género, son conductas relevantes que generan miedo e inseguridad en el colectivo que conforman las mujeres", ha apostillado el Instituto Armado.

Asimismo, ha subrayado que el Equipo de Respuesta a los Delitos (Redo) de la Guardia Civil de Sevilla ha mantenido una estrecha coordinación con la Fiscalía Delegada para los Delitos de Odio y contra la Discriminación durante el desarrollo de las actuaciones.