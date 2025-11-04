La educación tributaria llegará a los colegios e institutos de Andalucía

Los youtubers representan en la actualidad una de las principales influencias para los jóvenes y el mensaje que trasladan, en su mayoría y en el caso de los que acumulan millones de visualizaciones, es el de la inoperancia de pagar impuestos y la huida a paraísos fiscales como Andorra. La Junta de Andalucía quiere ir más allá de las campañas tipo «Lo que das vuelve» del Ministerio de Hacienda, heredera del ya clásico «Hacienda somos todos» de tiempos de Borrell, enfocadas ambas al contribuyente final. Se quiere la concienciación desde las escuelas y los institutos.

El Proyecto de Presupuestos de la Junta para 2026 recoge la «realización de sesiones de educación cívico tributarias» en los centros escolares. «Esta actuación desarrolla una iniciativa orientada a explicar a la población más joven el impacto real que tiene el sistema tributario –tanto en su dimensión recaudatoria como en su vertiente de gasto público– sobre la vida cotidiana y el futuro colectivo», recoge el proyecto de las cuentas, que está siendo presentado en el Parlamento andaluz y debe ser votado en Pleno. En el marco de esta actuación, «se llevarán a cabo visitas a diversos centros educativos de la comunidad autónoma, abarcando los niveles de educación primaria, secundaria y bachillerato». En concreto, a través de sesiones divulgativas de carácter dinámico y accesible, se buscará trasladar la importancia de la contribución individual al sostenimiento del gasto público y a la preservación del estado del bienestar». De forma complementaria, se recoge también que «con motivo del periodo navideño, la Agencia organizará unas jornadas de puertas abiertas en sus oficinas, ofreciendo a niños y jóvenes la oportunidad de conocer de primera mano el funcionamiento interno de la administración tributaria y reforzar así los vínculos de confianza y transparencia institucional». «Para fomentar una cultura de cumplimiento voluntario, la Agencia, en colaboración con la Consejería, reforzará su presencia en centros escolares a través de actividades didácticas orientadas a la educación cívico-tributaria, adaptadas a las distintas etapas educativas».

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, informó en el Parlamento de que el Presupuesto de 2026 destinado a su departamento asciende a 9.339 millones, 3.000 más respecto a 2018, lo que supone un incremento acumulado de casi el 47%, y un 1,87% respecto al año 2025. Además, Castillo resaltó la cifra que la Junta aporta de fondos propios, que alcanzan los 8.421 millones, lo que supone que el 90% del presupuesto «no proviene de fondos europeos ni estales, sino que corresponde al dinero de todos los andaluces».

La consejera señaló que el incremento presupuestario se realiza en un contexto de caída de fondos externos, «un esfuerzo a pulmón» que demuestra el compromiso del Gobierno andaluz con la educación pública, unas cuentas que dan estabilidad y continuidad a las políticas educativas. Desde 2018, el 83% del aumento del presupuesto educativo se ha financiado con fondos propios de la Junta. Estas cuentas, dijo la consejera, están diseñadas para desplegar las políticas necesarias para alcanzar una educación de excelencia, que garantice la igualdad de oportunidades, lo que, a la postre, es otro de los principios básicos de los impuestos.