Endulzar la Navidad será un 3 por ciento más caro

Se acerca la Navidad y en la localidad sevillana de Estepa las fábricas de mantecados están a pleno rendimiento. Este año los consumidores de estos típicos dulces tendrán que rascarse más el bolsillo al encarecerse su precio en torno al 3%, según estima el Consejo Regulador. ¿El motivo? La inflación, que también afecta a las materias primas como el chocolate o la almendra, y la mejora de los salarios de los trabajadores. De hecho, durante gran parte del año en este municipio de 12.000 habitantes se roza el pleno empleo gracias a esta potente industria y a la agricultura.

El presidente de este organismo, José María Fernández, pone especial énfasis en el alto precio del chocolate, que «está marcando récords históricos». «El sector está formado por empresas de índole familiar y no por grandes multinacionales que han hecho un gran esfuerzo para repercutir lo mínimo posible al consumidor», apunta. Junto a ello, asegura que el sector ha incrementado las percepciones salariales de sus trabajadores en un 5%, «esfuerzo que hacen las 18 empresas amparadas y que reconocen el compromiso de sus empleados».

No hay que olvidar que los mantecados suponen un bastión importante para el empleo y la economía no sólo de Estepa, si no del resto de la comarca, dando empleo directo a más de 2.000 personas. Casi en su totalidad es empleo femenino, ocupando puestos de personal de fábrica y de responsabilidad, «lo que refuerza su papel dentro de la industria». No obstante, Fernández expresa su preocupación por la falta de mano de obra «a pesar de las altas tasas de desempleo existentes».

El Consejo Regulador del Mantecado y Polvorón de Estepa cuenta con dos denominaciones de calidad otorgadas por la Unión Europea y está formado por 18 de las 21 empresas existentes en la localidad. A raíz de la publicación de la modificación del pliego de mantecados el pasado mes de agosto, Fernández asegura que «la Unión Europea no ha obligado absolutamente a nada, esta modificación de orden menor del pliego de los mantecados parte del seno del Consejo Regulador, en la que se llevaba trabajando dos años y que las 18 empresas que pertenecen a su registro aprobaron por unanimidad». «Los consumidores van a poder seguir encontrando nuestros mantecados con la diversidad de tamaños que han venido haciéndolo desde hace décadas, con la salvedad de que el Consejo Regulador va a poder certificar productos de hasta un máximo de 55 gramos, que ya existían en el mercado», apunta.

Fernández agradece el respaldo de instituciones como la Junta de Andalucía y la Diputación de Sevilla e insta a llevar a cabo campañas de promoción para dar a conocer la excelencia de estos productos y, de paso, divulgar las bondades del municipio.