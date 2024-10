Enrico Letta. «Tenemos que resetear y reiniciar la UE»

El IV Congreso Nacional de la Sociedad Civil, organizado por la Asociación Sociedad Civil Ahora (SOCIA) y celebrado en Sevilla, fue inaugurado por Aldo Olcese, presidente de la entidad y del congreso, y contó con la intervención especial de Enrico Letta, ex primer ministro italiano en 2013 y 2014 y autor del informe «Mucho más que un mercado» sobre el futuro del Mercado Único. Letta presentó el informe que le encargó el Consejo Europeo y la Comisión Europea en el que recoge las dificultades que están aflorando para avanzar en el mercado único y que propone posibles soluciones, algunas de ellas muy disruptivas. Según explicó el político italiano en una intervención grabada, la parte nuclear de su informe está relacionada con el hecho de que, en la creación del Mercado Único europeo en los años 80, los líderes políticos decidieron dejar fuera tres cuestiones principales que son cruciales para la competitividad de la unión: la integración de los mercados financieros, las telecomunicaciones y la energía. A estos tres elementos, Letta añade un cuarto de plena actualidad: la defensa. «La UE tiene que integrar los mercados», dijo. «Esta fragmentación está haciendo feliz al sistema industrial estadounidense, a Wall Street, a China, a India, a los BRIC..., porque les está dando muchas oportunidades», dijo. «Tenemos que resetear y reiniciar la UE con la ayuda de nuestro mayor tesoro, que no es otro que nuestro mercado único», dijo.

Inauguración de Aldo Olcese

La inauguración del IV Congreso Nacional de la Sociedad Civil corrió a cargo de Aldo Olcese, presidente de Asociación Nacional Sociedad Civil Ahora y presidente del Comité Organizador del Congreso; Pilar Blanco, directora académica del IV Congreso, vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura (2015-2023), catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Sevilla; Alfredo Rocafort, presidente de la Real Academia Europea de Doctores -RAED-; Juan Antonio Marín, presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía; y Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol.

En su intervención, Aldo Olcese recordó los orígenes de la Asociación Nacional de la Sociedad Civil, suma de una treinta de fundaciones, asociaciones, instituciones e institutos de pensamiento que se unieron para organizar estos Congresos de la Sociedad Civil, que este año celebra su cuarta edición. Por estos encuentros han pasado más de 300 ponentes de primer nivel de la Sociedad Civil con unos valores comunes, independencia y contribución altruista, con un propósito claro: ayudar a la mejora de España. A continuación, explicó por qué se ha elegido para este IV Congreso Nacional de la Sociedad Civil el lema ‘La España que lidera’. “Después de los tres primeros, en los que el objetivo fue repensar, relanzar y regenerar España, creemos que este es un buen momento para poder inspirar un cierto orgullo de pertenencia a nuestro país. En un momento en el que el momento político es muy bronco, muy ácido, donde España se utiliza como arma arrojadiza, no se merece que los ciudadanos pensemos que España no es un gran país”.

“España es un líder mundial en turismo por supuesto, pero también lo es en cultura, deportes, gastronomía, sostenibilidad, infraestructuras o en finanzas. Todo esto no es el fruto de una casualidad, ni es el fruto de que un día un gobierno hizo una cosa y otro hizo otra. Es la suma de lo que hicieron todos los gobiernos y lo que hemos hecho todos los españoles que hemos llevado a España a donde está, que es. Y con esto no digo un país que no es un sujeto pasivo de la transformación del mundo, es uno de los actores principales de la transformación que está sufriendo el mundo y aportando en la parte positiva”, subrayó Aldo Olcese.

Por último, se refirió al hecho de que este IV Congreso se esté celebrando en Sevilla: “España es un país de acogida. Hemos elegido Sevilla y Andalucía porque hoy sois un ejemplo magnífico. Seguramente el mejor ejemplo que hay en España de esa simbiosis entre acogida, apertura, modernidad, promoción de iniciativas, es una tierra de promisión, de oportunidades, es una tierra que todo el mundo quiere y por eso estamos aquí”.

Por su parte, Antonio Pulido subrayó que España es una sociedad y una democracia de referencia que debe aprovechar todas sus fortalezas para avanzar y mejorar. “Desde la Fundación Cajasol siempre insistimos en que no existe mejor instrumento de desarrollo que la colaboración entre lo privado y lo público, el consenso y la voluntad de sumar por encima de las diferencias como muy bien demostramos los españoles en otras coyunturas históricamente igualmente desafiantes”.

El Congreso se estructuró en seis mesas de debate integradas en tres sesiones en las que se abordarán cuestiones muy relevantes en la que España ocupa una posición predominante en el mundo: “Un liderazgo en calidad de vida”, “Un liderazgo sostenible y humanista” y “Liderazgo competitivo y eficiente”. Además, el encuentro tendrá una sesión plenaria inaugural con el tema “El modo de vida español y la posición competitiva de España”, y una sesión de clausura en la que se disertará sobre “Los grandes desafíos y las oportunidades para España”.

A lo largo de la jornada cerca de 60 destacados exponentes de la Sociedad Civil española y andaluza participarán en los debates. Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, participó en la clausura del Congreso.