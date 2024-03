Familias numerosas andaluzas advierten que la ley de Familias "no es integradora"

La Federación Andaluza de Familias Numerosas (FAFN) ha señalado que es "incomprensible" que la designación de las familias numerosas "desaparezca" en la nueva ley de familias, aseverando que "no tiene sentido su sustitución por 'familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza".

En esta línea, han aseverado que este título "nos identifica como garantes de derechos reconocidos en todas partes, para gozar de las mismas oportunidades que el resto y poder optar a estudios, desplazamientos y bonificaciones, entre otros".

La Federación andaluza también ha puesto de relieve que la nueva ley "no reconoce las necesidades de mayores ayudas sociales, sin que haya una proporcionalidad entre el número de hijos y los permisos o ayudas a aplicar". "No es una ley integradora. No nos han querido oír y nos hacen desaparecer", ha apostillado.

Desde la FAFN han recalcado que las familias "son el eje fundamental" de la sociedad, poniendo de relieve "nuestra gran aportación social". "Es necesario que se nos apoye y se nos devuelva en parte lo que hasta ahora y de forma altruista cada familia numerosa andaluza aporta al bienestar de la totalidad de la sociedad", ha añadido.

A este respecto, han advertido que en los últimos años "hemos denunciado la falta de soluciones que ayuden a nuestras familias desde perspectivas de empleo, de educación, vivienda, prestaciones familiares, impuestos, sanidad, cultura, deporte o tecnología, así como los funcionamientos deficitarios de atención y solución desde las distintas administraciones".

No obstante, la Federación de Familias Numerosas de Andalucía ha valorado el trabajo "codo con codo" con la Junta, gracias al cual "se han podido aplicar avances". "No nos cabe duda de que la Junta trabajará y luchará con nosotros para que esta injusta ley sepa reparar y dar solución satisfactoria a nuestras necesidades", ha concluido.