Las farmacias andaluzas renovarán tratamientos de pacientes crónicos a partir de marzo

Las farmacias de Andalucía podrán tramitar la renovación de tratamientos para pacientes crónicos a partir del próximo marzo, gracias a un nuevo sistema de comunicación directa entre médicos y farmacéuticos que evitará el desplazamiento de los usuarios a los centros de salud. Según una nota del Gobierno andaluz, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha realizado este anuncio en Sevilla durante los actos en honor a la Inmaculada Concepción, patrona de los farmacéuticos, donde ha detallado que esta medida busca mejorar la seguridad y la continuidad asistencial.

El nuevo canal de comunicación comenzará su fase de pilotaje antes de que finalice 2025 y se prevé que esté instalado en todas las oficinas de farmacia a principios de año, permitiendo que en marzo el farmacéutico pueda solicitar directamente la renovación de la medicación sin que el paciente deba pedir cita médica. Sanz ha adelantado que el programa contempla una última fase, prevista para el segundo trimestre de 2026, que habilitará la comunicación entre médicos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y cualquier farmacia ubicada fuera de la comunidad autónoma.

Durante su intervención, el consejero ha calificado a la farmacia comunitaria como un "aliado estratégico" del sistema sanitario público, destacando su papel durante la pandemia de la covid-19 y, más recientemente, en el programa de control y seguimiento del Virus del Nilo Occidental.