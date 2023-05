La Fundación Quirónsalud reúne a 300 adolescentes de Sevilla para hablar de salud mental

La salud mental es un tema que afecta a todas las personas y que debe ser abordado con seriedad, profesionalidad y naturalidad desde edades tempranas. La etapa de la adolescencia conlleva cambios físicos, emocionales y sociales que pueden causar una gran variedad de desafíos en el ámbito de la salud mental. Por este motivo, es fundamental abordarlos de manera adecuada para promover el bienestar y un desarrollo saludable de los jóvenes.

Los adolescentes pueden experimentar tristeza persistente, pérdida de interés en actividades, cambios en el apetito y el sueño, falta de energía y dificultad para concentrarse. La depresión, la ansiedad, los trastornos de alimentación, la adicción a las drogas y las nuevas tecnologías son solo algunas de las enfermedades que pueden afectar negativamente al funcionamiento diario y la calidad de vida de los adolescentes. Es fundamental que ellos mismos sepan identificar qué les ocurre para que puedan pedir ayuda y acabar con sus problemas.

Una alumna responde a una de las preguntas planteadas por los especialistas de Fundación Quirónsalud Hospital Quirónsalud Infanta Luisa

En este contexto, la Fundación Quirónsalud ha celebrado hoy en el Cartuja Center Cite de Sevilla la jornada “Stay Healthy: Salud Mental y Adolescencia”, un evento transversal sobre salud mental en el que han participado cerca de 300 alumnos de entre 14 y 16 años.

El encuentro se celebra como parte del programa educativo de la Fundación Quirónsalud Stay Healthy, cuyo objetivo es promover los hábitos saludables entre adolescentes a través de diferentes formatos de aprendizaje sobre nutrición, sueño, ejercicio físico, salud y medio ambiente, adicciones a las nuevas tecnologías, adicciones a sustancias y salud mental. El programa, en marcha desde 2018 y presente en todas las provincias españolas, utiliza el rigor científico, nuevos modelos pedagógicos y el entorno digital como canal para trasladar a los adolescentes la importancia de las decisiones que toman en su día a día y cómo estas repercuten en su salud a largo plazo. El proyecto, según destaca la Fundación Quirónsalud, ha llegado a casi 800 colegios y ha impactado en unos 70.000 alumnos de toda España.

Un total de 12 especialistas de la red de hospitales Quirónsalud de Sevilla -Sagrado Corazón, Infanta Luisa y Materno-Infantil- han compartido su conocimiento con los adolescentes a través de diferentes talleres y ponencias trabajadas previamente junto con el equipo pedagógico del programa Stay Healthy, poniendo el foco en que el cuidado de la salud mental está vinculado con el bienestar físico.

Las psicólogas Paloma Carrasco y Raquel Calero Belén Vargas

La psicóloga del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa, Raquel Calero, ha tildado de “alarmantes” los casos de adolescentes con problemas de salud mental. “La ansiedad, la depresión y los trastornos conductuales están a la cabeza de los problemas de salud mental que sufren nuestros adolescentes”, ha explicado. Por ese motivo, Calero ha apostado por hacer que “la salud mental no sea un estigma y que sea tratado como una dolencia más”. Durante su intervención, Calero ha hecho hincapié en la prevalencia de la salud mental en la adolescencia, ya que "es un periodo muy sensible" donde "es muy importante que se den cuenta precozmente de lo que les está pasando a ellos y a los demás", puesto que "los síntomas de la enfermedad suelen aparecer en este punto y es fundamental detectar de forma precoz para poder intervenir, actuar y no llegar más allá".

Sin embargo, Calero ha destacado que "cada vez empiezan a ser más conscientes de los problemas de salud mental", aunque "todavía tenemos mucho trabajo que hacer", ha puntualizado al tiempo que ha explicado que para tratarlo es necesario "tomar conciencia, prevención y ayuda profesional". Además, ha hecho un llamamiento a las administraciones para que destinen más presupuesto a este ámbito, ya que "la salud mental debe tener un espacio en la sanidad en mayúscula, para que haya suficientes profesionales que puedan atender a estas personas".

Asimismo, se mostró optimista con los recursos, cada vez más accesibles, con los que cuentan los alumnos para hacer frente a dificultades como los problemas de salud mental. “Todos los problemas tienen siempre solución y con detección precoz la cura está garantizada”, ha concluido.

Por otro lado, la psicóloga del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón Paloma Carrasco ha apostado por acercar a los jóvenes conceptos sobre salud mental que les ayude a identificar mejor las señales de alerta y a aprender a gestionar el estrés y la ansiedad propios del momento que viven. "La inteligencia emocional les ayuda a tener una vida mucho mejor", ha asegurado.

El neurólogo Juan Manuel Oropesa se ha referido a los hábitos del sueño para señalar, en declaraciones a los medios, que "determinadas conductas que se vienen adoptando últimamente, especialmente en el plano de las tecnologías, nos han llevado a unos hábitos extremadamente malos, por lo que obviamente se están incrementando las tasas de insomnio, particularmente entre niños y adolescentes", al tiempo que ha añadido que "antes nos acostábamos e íbamos a dormir, porque no teníamos un teléfono para ponernos a ver TikTok".

Sobre las posible soluciones al "insomnio crónico", ha manifestado que "cuando vamos a dormir no debemos llevar, especialmente, ningún tipo de estímulo lumínico, pero tampoco visual; es importante haber comido al menos dos horas antes; regular la luz, es decir, la habitación debe estar lo más oscura posible; evitar el ejercicio físico previo, hacerlo al menos dos o tres horas antes de irnos a descansar; evitar el uso de alimentos psicoestimulantes o bebidas estimulantes que no son buenas a la hora de irse a dormir y que los chicos hoy en día con bastante frecuencia toman".

La Policia Nacional también ha participado en este evento transversal sobre salud mental Quirónsalud Infanta Luisa de Sevilla

Además, los talleres prácticos han contado con la presencia de especialistas del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa como el neumólogo Domingo García, el nutricionista Francisco López, el psicólogo Damián Uroz y el fisioterapeuta Alejando Diz; así como de especialistas del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón tales como el neurólogo Juan Manuel Oropesa, la psicoterapeuta María del Mar Jiménez, el fisioterapeuta Gonzalo Pérez, la psicóloga Natalia Núñez y la nutricionista de los hospitales Quirónsalud Infanta Luisa y Sagrado Corazón Inés Martín Pila. Por parte del Hospital Materno-Infantil Quirónsalud Sevilla ha participado la pediatra Concepción Hidalgo.

Pedro Aguado, especialista en adicciones, ha explicado a los jóvenes sevillanos como llevar un estilo de vida saludable y sin adicciones Belén Vargas

Como broche, el intervencionista familiar Pedro Aguado, especializado en adicciones, ha aprovechado la ocasión para conectar con los adolescentes e involucrarles en la toma de decisiones más saludables y conscientes en su día a día. Ha señalado que, "si bien no se decide en estas edades si eres un adicto, sí se decide consumir o no" y es importante tener claro "qué es una droga". "Estáis sintiendo emociones como el miedo, la frustración, la rabia o el odio y no sabéis gestionarlas ni nadie os está enseñando", ha aseverado Pedro Aguado, quien ha advertido de que "lo que empieza como una diversión y termina en adicción no es tan agradable".

Por último, la directora de RSC y gerente de la Fundación Quirónsalud, Teresa Álvarez, ha señalado que "el programa Stay Healthy evoluciona a medida que lo hace el contexto social y, a través de eventos como este, buscamos llevar a los adolescentes conceptos tan importantes como el bienestar, el cuidado de la salud mental y la prevención".

En este contexto, la gerente de la Fundación Quirónsalud aseguró que el objetivo del evento es que los jóvenes “sean capaces de entender qué es la salud mental en todos sus ámbitos y que todo lo que vean que no están haciendo bien lo puedan gestionar y cambiar”. Asimismo, durante el día de hoy, adolescentes y profesionales han podido “conectar” e interactuar a través de diferentes talleres, una oportunidad, indicó Álvarez, para “escucharles y adaptar todo nuestro trabajo a las necesidades que realmente tienen los jóvenes”.

Ha explicado que el proyecto se ha ido ampliando y ha pasado de alumnos de 3º de la ESO hasta jóvenes de primero a cuarto de la ESO y, en un futuro, puede que se amplíe. "Pensamos que es el momento perfecto para que ellos realmente se den cuenta, sean conscientes y que las herramientas que les demos les sirvan", ha enfatizado, para detallar que están llegando a casi 800 colegios y han impactado en 70.000 alumnos.