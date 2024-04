El Gobierno admite que existe un informe sobre el tren litoral

Primero, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, aseguró que «no hay un solo papel sobre el que avanzar» en relación al tren litoral, un proyecto vital para la movilidad en la Costa del Sol malagueña. Luego, el PP sacó a la luz un estudio informativo de octubre de 2015 sobre el «nuevo acceso ferroviario a Marbella y Estepona» realizado por el Ineco, la empresa pública del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. En dicho documento se trazan dos alternativas para poner en marcha la conexión ferroviaria. Ahora, el Ejecutivo no ha tenido más remedio que reconocer su existencia, matizando que con un informe de 2015 «no se puede trabajar en 2024».

Así lo aseguró ayer el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, subrayando que «el mérito del PP con el tren litoral es haber metido en un cajón un estudio previo de 2015 durante tres años siguientes que continuó al frente del Gobierno de España hasta que fue condenado como partido político por corrupción y se produjo la moción de censura». Salas, de esta manera, no expresó voluntad alguna de retomar el proyecto ni aludió a la necesidad de conectar la Costa del Sol mediante el tren, una zona con una alta presión turística.

En un comunicado, recordó al PP que «no está para dar lecciones sobre el tren litoral ni en materia de infraestructuras porque absolutamente todas las grandes infraestructuras que se han ejecutado en la provincia de Málaga han venido de la mano de gobierno socialistas, mientras que el PP sólo se dedica a pedir lo que luego no hace cuando gobierna».

Salas recordó que «los dirigentes del PP de Málaga y sus responsables institucionales siguen engañando a la ciudadanía haciendo creer que el estudio previo sobre el tren litoral es de 2018, cuando realmente es de 2015 y el Gobierno de Mariano Rajoy lo tuvo metido en un cajón durante tres años».

De igual modo, recalcó que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible «en ningún momento ha negado que exista tal documento, sino que dijo textualmente que no hay ‘ni estudio de viabilidad, ni declaración de impacto, no hay ni un solo papel con el que trabajar’». «Y, evidentemente, cualquiera que trabaje con rigor y seriedad en materia de infraestructuras sabe que un estudio previo de 2015 no es un documento con el que se puede trabajar en 2024», apostilló el subdelegado del Gobierno en Málaga, quien apuntó que «el rigor y la seriedad no es la práctica habitual del PP allá donde gobierna».

Al respecto, señaló que «tan es así que lleva gobernando Andalucía desde inicios de 2019 y desde entonces no ha hecho absolutamente nada en materia de grandes infraestructuras, como es el caso de la promesa electoral de Juanma Moreno que aseguró en 2018 que el metro al PTA estaría hecho en tres años; en cinco años de gobierno del PP en la Junta sólo han ejecutado la finalización de una parada del metro». «El Gobierno de España no está en el ruido y sí en actuar en la mejora de la movilidad en la zona occidental de la provincia a través de actuaciones concretas ya ejecutadas o en ejecución por el Gobierno de Pedro Sánchez», subrayó.

En este punto, precisó las mejoras del firme de 30 kilómetros de la A-7 en Fuengirola, Mijas y Marbella por valor de 6,1 millones de euros; y de la seguridad vial en los túneles de Montemayor, La Quinta, río Verde y Nagüeles.