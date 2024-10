El Gobierno "mete por la puerta de atrás" a 522 menores migrantes como adultos en Andalucía

No es la primera vez ni será la última. La política migratoria del Gobierno de España es criticada por las comunidades autónomas por su falta de previsión y su oscurantismo en el reparto de menores no acompañados que llegan masivamente a Canarias (y en menor medida a Andalucía). Uno de los problemas es que los "aparentemente" menores son, en realidad, personas adultas.

Así, la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía ha acusado al Gobierno central de "repartir" menores inmigrantes no acompañados "como si fuesen maletas" y ha denunciado que la cifra de adultos bajo la apariencia de menores que han entrado "por la puerta de atrás" en la region asciende ya a 522. “El Gobierno no hace nada, lo niega y sigue sin aportar financiación y recursos para la atención que merecen”, ha denunciado la consejera de Igualdad, Loles López.

La titular de Inclusión Social ha remitido tres cartas a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, advirtiendo de la llegada de estos menores como adultos y pidiéndole una reunión bilateral para abordar la necesidad de financiación. Tres cartas que aún no han tenido respuesta. Además, la consejera ha mostrado como hasta en siete ocasiones ha pedido al Gobierno una explicación al traslado de estos menores como si fuesen adultos, incluido en conferencias sectoriales como así se recoge en las actas de la reunión.

“Que no mientan cuando dicen que no tienen conocimiento del traslado de menores como adultos”, ha afirmado, antes de reclamar al Gobierno que ponga en marcha una verdadera política de Estado para aportar certezas a una cuestión de primer nivel y que no solo se limite al reparto de personas migrantes desde las Islas Canarias a la Península.

“Estos que dicen que son muy solidarios, montan a los niños en Canarias en un avión, los dejan aquí y luego si te he visto, no me ha acuerdo”, ha lamentado.