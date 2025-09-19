El aeropuerto de Granada - Jaén relegado a recibir las "migajas" de Puente

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha lamentado que el plan de inversiones de Aena para 2027-2031 contemple solo 22 millones para el aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén, una partida que ha interpretado como las "migajas" de una inversión global de 14.000 millones.

Rodríguez ha hecho estas consideraciones en una declaración ante los medios y después de que el Gobierno central haya presentado el plan de inversiones de Aena para los 40 aeropuertos del país en el periodo 2027-2031.

"Estoy muy decepcionado", ha resumido el presidente de la institución provincial y del PP de Granada, que se ha mostrado sorprendido por el hecho de que se anticipe el plan para un periodo en el que no se sabe quién gobernará.

Con esa cifra de 14.000 millones de inversión, Rodríguez ha calculado que cada aeropuerto debería recibir 350 millones, unas cuentas que contrastan con los 22 millones destinados al García Lorca y que servirán para reasfaltar una pista.

"Es como si yo anunciara a bombo y platillo que vamos a asfaltar la carretera entre Lanteira y Alquife, cuando es nuestra obligación", ha apuntado Rodríguez, que se ha cuestionado en qué mejora la terminal o cómo esa actuación hará al aeropuerto Granada-Jaén más atractivos.

Ha considerado además que, en vez de ser más competitivo, el de Granada seguirá siendo "más cenicienta" porque otros aeropuertos del entorno recibirán el dinero que de media no va a invertirse en el de Granada, que perderá competitividad.

"Lo que más me duele como granadino es que salgan algunas personas a aplaudir, que nos den un reparto de migajas y salimos a aplaudir tan contentos", ha añadido Rodríguez, quien ha explicado que la Diputación seguirá buscando vuelos y mejorando la promoción turística.

Ha defendido esta posición frente a la de Aena y el Gobierno, que a su juicio ahuyentan aerolíneas y ha dicho que el PP llevará una moción al pleno de la Diputación para reforzar el aeropuerto.