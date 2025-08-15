Juanma Moreno ataca a Óscar Puente por su irresponsabilidad: "Es el mamporrero oficial del Gobierno"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha relatado este jueves en una entrevista en la Cadena COPE la tensión vivida durante el incendio declarado en la zona de Zahara de los Atunes y Tarifa, un fuego que, según ha subrayado, “pudo ser una desgracia con muchos muertos” y que ha calificado como “el más complicado de los últimos años” para el operativo del Plan Infoca.

Moreno explicó que las llamas llegaron a situarse “a apenas cinco metros de las viviendas” en un área con casas diseminadas, hoteles al cien por cien de ocupación y situada junto a la Nacional 340, vía que la Junta reclama desdoblar “desde hace mucho tiempo”. Ante esa situación, los equipos de emergencia ejecutaron en tiempo récord la evacuación de 2.000 personas. “Se pudo evitar que las llamas alcanzaran casas y establecimientos”, agradeciendo la colaboración de la Guardia Civil, el Ayuntamiento de Tarifa y los cuerpos de seguridad.

El presidente andaluz señaló que, según las investigaciones iniciales, todo apunta a que el incendio fue intencionado. “Lamentablemente todo indica que este fuego fue provocado. Por la hora y por el punto de inicio”, apuntó, reclamando la implicación ciudadana para alertar de comportamientos sospechosos. Moreno defendió un “endurecimiento claro y contundente de las penas a estos asesinos, a estos pirómanos”, al considerar que el actual Código Penal es “absolutamente inocuo” frente a delitos que ponen en riesgo vidas y patrimonio.

Durante la entrevista, el presidente también hizo balance de la capacidad operativa del Infoca, con “4.700 profesionales, 40 medios aéreos y recursos que superan incluso a los de la UME”, y resaltó que Andalucía está prestando apoyo a otras comunidades afectadas como Extremadura, Castilla y León o Galicia.

En clave política, Moreno criticó la actitud del ministro de Transportes, Óscar Puente, a quien acusó de “frivolidad e irresponsabilidad” en plena emergencia "simplemente por cumplir un rol de mamporrero oficial del Gobierno. Me parece lamentable y ayuda a la desafección política. Si solo dedicase el 50% del tiempo a trabajar por el transporte público, las cosas funcionarían" . Además, lamentó que “el presidente del Gobierno no se haya puesto en contacto con los presidentes autonómicos afectados”, mientras que destacó la llamada del Rey Felipe VI para interesarse personalmente por la situación.

Finalmente, Moreno apeló a la prudencia ciudadana para prevenir nuevos incendios, recordando que “los incendios de sexta generación son inapagables” y pidiendo que cualquier indicio de humo o actividad sospechosa sea comunicado al 112. “Por muchos medios que pongamos, necesitamos la colaboración de todos para evitar este drama”, concluyó.