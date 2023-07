Así es la sexta portada de un ilustrador y profesor de Granada para The New Yorker

"Estamos muy contentos con nuestra sexta portada para The New Yorker con un maravilloso color de Lola Moral. Muchas gracias a Francoise Mouly y Genevieve Bornes por ser tan buenos!!!!". En estos términos anunció el profesor de la Universidad de Granada Sergio García la publicación de una nueva ilustración para la mítica revista. El dibujo ha tenido una gran repercusión por su simbología y calidad, con hilos en las redes explicando su significado. El ilustrador granadino Sergio García fue también el encargado de diseñar la portada de la emblemática revista The New Yorker con motivo de su 96 aniversario, con un dibujo en el reflejaba los meses de pandemia y la esperanza de que la vacuna permitiera volar de nuevo como una mariposa. El autor realiza algunas de sus obras en colaboración con su esposa Lola Moral, que da color a sus dibujos.

Sergio García también dibujó una portada de Halloween. Sergio García Sánchez es un prestigioso ilustrador con reconocimiento a nivel internacional, a la vez que ejerce como profesor de la Universidad de Granada. A sus 55 años, García ha recibido premios y ha expuesto por todo el mundo.

Pedro Paredes recogió en un hilo de Twitter el análisis de esta última portada. El análisis también se viralizó.

Se trata de "una portada dedicada a la Biblioteca Pública de New York y a la lectura". García aporta además el elemento de la paloma: ·"Tres hechos a destacar respecto a la Paloma.

1)Ante la quietud de la lectura: La chica y el León (esté con doble representación: la Biblioteca y la Paciencia), el movimiento de la Paloma.

2) Movimiento que se puede interpretar como acercamiento a la lectura, y para ello que mejor que el verano con sus tardes eternas y las Bibliotecas Públicas donde habitan miles de fantásticos mundos que nos son entregados durante un mes.

3) Ahora un breve apunte histórico.

Un día de 1872 Stanford debate con sus amigos si las 4 patas de un caballo se despegan del suelo en algún momento del trote. Él piensa que sí y contrata al mejor fotógrafo de la costa oeste, Edward Muybridge, para confirmarlo", señala Paredes.

Por su parte, "Lola Moral emplea colores cálidos y suaves para representar el verano en Nueva York: el cielo, los edificios, la biblioteca y su león. Los colores mas vivos son los de la chica: amarillo y azul (para que destaque sobre el resto de elementos y como ¿recordatorio de la guerra?)".

La simbología de la obra alude al "transporte público, las bibliotecas, leer e hidrataros".